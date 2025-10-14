Doi deținuți au intrat în serverele închisorilor și și-au transferat bani şi zile libere. Cum au reuşit

Doi deținuți au reușit să spargă rețeaua informatică a sistemului penitenciar și să acceseze baza de date internă folosită de polițiști pentru a-și transfera bani și zile libere, relatează ObservatorNews.ro. Acum, o anchetă internă, dar şi una penală urmează să stabilească cum au reuşit cei doi să pătrundă în serverele închisorilor.

Primul incident a avut loc la Penitenciarul Târgu Jiu. Potrivit sursei citate, deținutul, condamnat pentru infracțiuni cibernetice, ar fi folosit un infochioșc din interiorul închisorii și s-ar fi logat cu contul unui polițist care nu își actualizase parola. În acest mod, ar fi accesat aplicația internă, transferând bani din conturile altor deținuți și acordându-și zile libere.

„Inclusiv să poată da unui deţinut sau chiar sieşi zile câştig. […] A încercat să facă şi acest lucru, să dea zile câştig unui alt deţinut, acesta s-a speriat […] şi datorită acestui eveniment, noi am reuşit să identificăm persoana în cauză”, a explicat preşedintele FSANP, Cosmin Dorobanţu.

Colegii de celulă, în fața cărora deținutul s-ar fi lăudat, l-au denunțat agenților din penitenciar.

Un caz similar s-a produs la Spitalul Penitenciarului Dej, unde un alt deținut internat ar fi accesat, de pe o tabletă, baza de date a secretariatului unității.

Aplicaţia, implementată „pe repede înainte”

Sindicaliștii spun că breșele sunt cauzate de vulnerabilitățile aplicației interne a sistemului.

„Aplicaţia a fost implementată în anul 2023, pe repede înainte, deoarece pierdeam nişte bani europeni pe proiectul POCA. A fost implementată fără proceduri şi fără instrucţiuni de folosire a aplicaţiei, evident că a creat o serie de vulnerabilităţi în folosirea ei”, a adăugat Dorobanţu.

În urma incidentului de la Târgu Jiu, ANP a anunțat că au fost luate „măsurile legale necesare pentru izolarea și remedierea situației, cu înștiințarea organelor competente”. Potrivit instituției, „până la acest moment, la nivelul sistemului administrației penitenciare nu au mai fost înregistrate evenimente similare”.

Oficialii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor fac verificări interne, iar în cazul deţinutului de la Penitenciarul Târgu Jiu au deschis şi un dosar penal. Acesta riscă să mai rămână închis încă 7 ani pentru acces ilegal la un sistem informatic restricţionat

