Doi domni gospodari și-au făcut propriile grădini la Centrul pentru Persoane Vârstnice Odăi

Doi domni în vârstă de 70 de ani și-au făcut propriile grădini unde cultivă roșii și castraveți la Centrul pentru Persoane Vârstnice Odăi din Sectorul 1. Nea Florică și Nea Vasile își îngrijesc peticele de pământ așa cum se pricep ei mai bine, în ritmul și după preferințele lor.

Cei doi își încep ziua încă de la 5 dimineața, când încă e răcoare, iar beneficiarii de la Centrul pentru Persoane Vârstnice Odăi dorm.

În ciuda problemelor de mobilitate, cei doi beneficiari ai centrului nu-și neglijează grădinile.

Citește, pe B365.ro, povestea celor doi gospodari de la Centrul Centrul pentru Persoane Vârstnice Odăi.