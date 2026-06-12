Doi elevi au fost duși la Urgențe după ce au fost loviți de o bancă

Doi elevi ai unei şcoli din municipiul Botoşani au fost răniţi, vineri, în timpul orei de sport, după ce o bancă depozitată a căzut peste ei, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, scrie Agerpres.

Potrivit oficialilor IPJ, cei doi copii, care au vârsta de şapte ani, ar fi fost loviţi în zona capului.

A căzut o bancă peste ei

„Din primele verificări a reieşit faptul că cei doi, în timp ce se aflau într-o încăpere cu destinaţia de vestiar, ar fi suferit leziuni la nivelul capului, în urma căderii unor bănci din lemn peste aceştia. Poliţiştii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul”, au precizat reprezentanţii Poliţiei.

Elevii de la Şcoala Gimnazială Sfânta Maria au fost transportaţi cu ambulanţele la spital.

„La evaluarea medicală, ambii pacienţi prezentau traumatisme cranio-cerebrale minore. Unul dintre copii prezenta o plagă la nivelul extremităţii cefalice, iar cel de-al doilea o excoriaţie. După acordarea primului ajutor şi evaluarea medicală, cei doi au fost transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare şi monitorizare de specialitate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, Carmen Răgoscă.