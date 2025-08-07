Sari direct la conținut
Doi foști președinți ai PSD au lipsit de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unul dintre ei își acuză actualii succesori: „Mă abțin să caracterizez ce au făcut, e spectacolul lor”

Liviu Dragnea și Mircea Geoană sunt singuri foști președinți ai PSD care nu au participat la funeraliile lui Ion Iliescu. Dragnea susține că nu a primit invitație și îi acuză pe actualii lideri ai partidului că nu au organizat „ceva special, așa cum s-ar fi cuvenit”. Pe lângă programul dedicat demnitarilor sau foștilor demnitari, Palatul Cotroceni a fost deschis, marți, și publicului, pentru cei care au vrut să îi aducă un omagiu lui Iliescu.

Din informațiile Digi24, Mircea Geoană nu s-a aflat în țară, fiind plecat pentru un eveniment privat. În 2006, la o ședință de partid, Ion Iliescu l-a numit „prostănac” pe Mircea Geoană. Anul trecut, în campania electorală pentru prezidențiale, Mircea Geoană a declarat, întrebat ce poreclă i s-ar potrivi cel mai bine fostului președinte Ion Iliescu, că acesta este „prietenul minerilor”.

Întrebat de Digi24 ce nu a participat la ceremoniile de la Palatul Cotroceni, Liviu Dragnea a susținut că nu a fost invitat și că liderii PSD, care nu i-au răspuns la telefon, ar fi trebuit să organizeze „ceva special” pentru foștii președinți ai partidului. 

„Eu o să merg mâine să depun o coroană. Am crezut că cei care conduc acum PSD vor organiza totuși ceva pentru foștii președinți, ca un partid al cărui președinte a fost Ion Iliescu. Dar se pare că nu au vrut. Am încercat să vorbesc cu cineva la telefon. Am sunat și la Grindeanu, și la Neacșu, nu au răspuns. Și o să merg mâine în privat, direct la cimitir. Mă abțin să caracterizez ce au făcut, e spectacolul lor. Până la urmă era omul care a înființat partidul care e condus de aceste personaje”, a declarat Liviu Dragnea. 

PSD a transmis că actualul președinte interimar, Sorin Grindeanu, i-a sunat pe foștii lideri de partid, dar a ales să nu îl contacteze și pe Liviu Dragnea. 

