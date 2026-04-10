Doi importanți fotbaliști străini au venit în secret la București ca să participe la funeraliile lui Mircea Lucescu

Dmitro Cigrinski și Tomas Hubschman sunt doi foști fotbaliști importanți. Două imagini impresionante, de la funeraliile lui Mircea Lucescu, care dau definiția recunoștinței supreme.

În toate aceste zile de tristețe am văzut multe lucruri în care emoția a devenit luminoasă, scrie Dan Udrea într-un editorial pe GOLAZO.

Au existat două momente, petrecute joi la prânz și vineri dimineață, care au fost cumva ascunse între atâtea clipe importante. Și care, este credința mea pe care nu o impun nimănui, pot da definiția pentru ceea ce înseamnă recunoștința supremă.

Ucraineanul Dmitro Cigrinski și cehul Tomas Hubschman, doi fotbaliști care l-au avut antrenor pe Lucescu, au făcut gesturi așa cum parcă nu se mai fac în ziua de azi. Au venit, fără să anunțe public, fără să facă zgomot, să adreseze la fața locului un mulțumesc cuiva care i-a ajutat în viață.

Să-l vezi pe ucraineanul Cigrinski mergând cu rucsacul în spate, printre bucureșteni, pe aleile spre Arena Națională, după care ochii să i se înroșească de la lacrimi când a fost solicitat de presă să vorbească, acesta este un gest de om normal. Câte vedete de astăzi, indiferent de domeniu, rămân în sfera firescului?

Cehul Hubschman a venit la fel, solitar, modest și demn. El a ajuns vineri la biserică și s-a strecurat printre ceilalți, apoi a ținut lumânarea aprinsă și capul în pământ pe parcursul slujbei.

Integral pe GOLAZO.RO