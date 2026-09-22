Doi lideri PSD vorbesc despre colaborarea cu AUR la guvernare: „Politica se face și pragmatic. Nu mă interesează dacă partidul are de suferit sau nu. Vă spun foarte sincer”

După ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că nu exclude să guverneze cu AUR, un alt lider social-democrat se declară favorabil acestei variante. Totuși, nu toată lumea din PSD crede că o asemenea formulă este posibilă, dar nu din cauza social-democraților.

„Nu e vorba de a avea o alianță cu AUR, dar politica se face și pragmatic. Te uiți la ce opțiuni ai la dispoziție”, spune într-un dialog cu Hotnews, vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea.

În opinia sa, PNL și USR „s-au radicalizat și auto-izolat într-un colț din Parlamentul României, unde sunt ei și doar ei”, că au impus linii roșii care exclud orice colaborare cu social-democrații, lucru care îi obligă să înceapă să discute și cu alte partide.

„În momentul ăla, obligi celelalte partide să înceapă să discute între ele, pentru că nu poți doar pe încăpățânarea PNL și USR să blochezi toată țara. Inevitabil, se va deschide obligativitatea ca celelalte partide să discute între ele, dacă vrei să rezolvi problema guvernării, dacă vrei să faci o majoritate în Parlament, care să și funcționeze, cât e cât. Nu e chestie de matematică și de pragmatism politic”, a mai spus Zetea.

În București nu se înțelege că săptămânal sunt falimente în toată țara

Întrebat dacă PSD ar avea de suferit pe termen lung în urma unei asemenea colaborări, liderul social-democrat a fost tranșant:

„Nu mă interesează ce are de suferit sau nu are de suferit PSD. Vă spun foarte sincer. Astăzi, suntem în situația, am impresia că în București lucrul ăsta nu se înțelege, în care săptămânal sunt falimente în toată țara. Firme, societăți comerciale care se închid, locuri de muncă care se pierd, familii întregi care rămân pe drumuri. Astăzi se întâmplă asta. Pentru că avem o radicalizare în politică”.

El a mai spus că „lumea nu mai are răbdare cu interesele politice ale partidelor” și că, din acest motiv, electoratul se îndreaptă spre partide noi.

„PNL și USR care și-au pus linii roșii, domnule, să facem și noi la PSD la fel? Atunci, cine cu cine mai colaborează? Cine face un guvern să scoată România din criza asta economică în care ne aflăm? O să ajungem să dăm faliment ca și țară”, a mai spus Zetea.

Ieșirea din UE ar trebui să fie singura linie roșie

HotNews l-a întrebat pe liderul PSD dacă social-democrații ar putea să îi țină în frâu pe cei de la AUR, într-un eventual guvern ca să prevină măsuri cu care nu ar fi de acord.

„Tocmai am fost într-o guvernare cu domnul Bolojan care a luat doar măsuri cu care PSD nu a fost de acord”, a răspuns Gabriel Zetea.

Totuși, el a explicat care e singura linie roșie peste care nu se poate trece:

„Acum, singurul lucru care nu se poate face este să accepți să guvernezi un partid care ar vrea, de exemplu, ieșirea României din Uniunea Europeană. Evident, n-ai cum să discuți despre o asemenea chestie. Dar eu n-am văzut, sincer, la AUR, vreo declarație a niciunuia dintre ei până în momentul ăsta că ar pune în pericol apartenența României la UE. În rest, politicile publice se negociază”.

„Nu există nicio discuție”

Zetea a subliniat totuși că, în prezent, „nu există absolut nicio discuție între PSD și AUR”, iar varianta pe care o vede posibilă este o majoritate fragilă, fără PNL, USR și fără AUR. „Există voturi”, spune el.

În final, președintele CJ Maramureș spune că aproape orice formulă de Guvern e mai bună decât „guvernul șchiop” condus de Ilie Bolojan acum. Singurele excepții sunt, în viziunea lui „un guvern Bolojan sau mini-Bolojan sau Bolojan 2”.

„AUR fuge de guvernare”

Pe de altă parte, Romeo Lungu, președintele organizației PSD Buzău și vicepreședinte al partidului, are o poziție diferită.

El a amintit că președintele PSD a arătat că e absurdă discuția despre orice scenariu de guvernare cu AUR, „din moment ce AUR fuge de guvernare și vrea doar anticipate”. În opinia lui Lungu, problema principală a AUR nu este extremismul, ci abordarea economică:

„Nu poți fi luat în serios că te pricepi la economie când promiți case de 35.000 de euro”.

Vicepreședintele partidului a explicat că PSD și AUR nu au majoritate pentru a forma singuri un Guvern, ceea ce a spus și Sorin Grindeanu, luni seara la Antena3 CNN.

De asemenea, Lungu acuză o colaborare între PNL și AUR, despre care spune că l-a menținut pe Ilie Bolojan în funcția de premier, în ultimele luni.