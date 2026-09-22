Doi oligarhi ruşi scapă de sancțiunile UE. Blocajul ce risca să anuleze întregul regim de măsuri contra Rusiei, depășit în ultimul moment

Reprezentanții statelor UE au convenit în final, marți, să elimine doi oligarhi ruşi de pe lista sancțiunilor împotriva Rusiei și să prelungească, pentru trei ani, măsurile restrictive împotriva celorlalte aproximativ 3.000 de persoane și entități vizate de sancțiuni, au informat diplomaţi europeni citați de Reuters.

De altfel, reprezentanții țărilor UE reușiseră în timpul discuțiilor de azi să ajungă la un acord privind eliminarea oligarhilor ruși Alișer Usmanov și Mihail Fridman de pe listă, în schimbul unei reînnoiri a sancțiunilor pentru trei ani, însă Letonia a fost ultima țară care s-a opus, într-un proces de negociere neobișnuit de tensionat.

Sancțiunile necesită unanimitatea statelor membre ale UE pentru a fi aprobate, iar anterior măsurile împotriva persoanelor și entităților rusești erau reînnoite la fiecare șase luni.

Obiectivul era de a se ajunge la un acord între cele 27 de state membre până la miezul nopţii (marţi ora 22:00 GMT), când trebuia deja adoptată lista actualizată, altfel existând riscul să expire întregul regim de sancțiuni.

Uniunea Europeană încerca de câteva zile să ajungă la un acord privind reînnoirea sancțiunilor împotriva Rusiei, adoptate în contextul războiului din Ucraina, demersul fiind blocat de cererea surprinzătoare a Franței de a-l scuti pe oligarhul ruso-uzbek Alişer Usmanov de aceste sancțiuni.

Apoi, în siajul Franţei, Luxemburgul a cerut la rândul său retragerea omului de afaceri rus Mihail Fridman de pe listă.

Aceste solicitări au stârnit nemulţumirea a numeroase alte ţări UE, dar şi a Ucrainei, care au denunţat ceea ce au numit un precedent periculos şi un semnal greşit trimis Moscovei.

Riscul era ridicarea tuturor sancțiunilor contra Rusiei

Aproximativ 3.000 de persoane și entități, acuzate că susțin efortul de război împotriva Ucrainei, fac obiectul sancțiunilor europene.

Acest regim trebuia reînnoit la fiecare șase luni, iar termenul limită, amânat deja o dată, era stabilit acum la miezul nopții, în noaptea de marți spre miercuri.

În lipsa unui acord, toate aceste sancțiuni ar fi fost automat ridicate.

Pentru a reduce acest risc, președinția irlandeză a UE a propus ca acest termen să fie prelungit până la 36 de luni în loc de șase.

De ce vrea Franța să scoată un oligarh rus de pe listă

La începutul acestei luni, Franța i-a surprins pe ceilalți membri UE când a cerut ca Alişer Usmanov, un magnat ruso-uzbek apropiat de Kremlin, să fie scos de pe această listă de sancțiuni.

Parisul a invocat „motive de securitate națională” în fața partenerilor săi, fără alte explicații, potrivit mai multor diplomați europeni de la Bruxelles.

„Avem o chestiune specifică de securitate națională și dorim să răspundem pozitiv partenerilor noștri internaționali care ne abordează în legătură cu Usmanov”, a explicat o sursă diplomatică de la Paris.

Potrivit cotidianului Financial Times, Parisul exercită presiuni în cadrul unui acord de eliberare a prizonierilor care implică mai mulți cetățeni francezi deținuți în Azerbaidjan.

Apoi negocierile au devenit și mai complicate după ce Luxemburgul a solicitat, la rândul său, scoaterea omului de afaceri rus Mihail Fridman de pe această listă de sancțiuni, în cazul în care cele 27 de state membre ar accepta exceptarea lui Usmanov.

Luxemburgul este vizat de o acțiune în valoare de 16 miliarde de dolari inițiată de Fridman împotriva țării.

Mai multe țări au refuzat ferm orice excepție

Mai multe țări, în special cele scandinave și baltice, au refuzat categoric orice retragere de pe această listă, care ar constitui, în opinia lor, un precedent periculos.

Franța a negat însă că ar dori să împiedice un acord, subliniind că este „una dintre țările cele mai angajate în a intensifica presiunea, prin toate mijloacele, asupra aparatului de război rus, precum și în a sprijini Ucraina”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat îngrijorarea săptămâna trecută cu privire la această situație, afirmând că „cu siguranță nu este momentul să se ridice sancțiunile”, „să se salveze oligarhii ruși de sancțiuni” și „să se facă cadouri Rusiei”.

Sancțiunile UE împotriva personalităților ruse constau în înghețarea averilor acestora și în interdicția de acordare a vizelor.