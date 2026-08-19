Doi parlamentari cer să fie amânată introducerea examenului suplimentar de admitere la liceu: „Răstoarnă regulile pentru sute de mii de copii”

Deputata PNL Raluca Turcan și deputatul PSD Mihai Ghigiu au depus, miercuri, câte un proiect legislativ prin care cer amânarea intrării în vigoare a concursului de admitere la liceu, modificare care urmează să intre în vigoare începând cu anul școlar 2026-2027.

Raluca Turcan a anunțat, miercuri, depunerea în Parlament a proiectului legislativ care prevede amânarea cu patru ani a intrării în vigoare a noului examen de admitere la liceu.

„În perioada următoare, asociațiile de părinți, de profesori, de elevi, experți în educație și autorități publice centrale vor avea dificila sarcină de a identifica cele mai bune modalități pentru a aduce cu adevărat performanță în școală și pentru a combate flagelul abandonului școlar, care este cel mai pronunțat în jurul clasei a VIII-a. Soluția cea mai bună vine dintr-o dezbatere publică cât mai largă și aplicată”, a scris Turcan pe pagina sa de Facebook.

Raluca Turcan a declarat, pentru Edupedu.ro, că există posibilitatea ca proiectul său să fie votat săptămâna următoare, într-o ședință extraordinară a Parlamentului.

„Probe diferite la fiecare liceu înseamnă pregătire suplimentară”

O inițiativă legislativă similară a fost depusă, tot astăzi, de Mihai Ghigiu, deputat PSD și președinte al Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților.

El spune că prevederea care urmează să intre în vigoare începând cu noul an școlar este „o metodologie care răstoarnă regulile pentru sute de mii de copii a apărut în plină vacanță, fără nicio discuție prealabilă, ca și cum părerea părinților, a profesorilor și a elevilor ar fi un detaliu opțional”.

„Mai este o consecință pe care ministerul nu a luat-o în calcul. Probe diferite la fiecare liceu înseamnă pregătire suplimentară pentru fiecare probă în parte. Părinții care își permit meditații pentru copiii lor vor avea un avantaj clar față de cei care nu au această posibilitate, iar, în anumite cazuri, admiterea ar ajunge să măsoare bugetul familiei, nu munca elevului”, a scris Ghigiu pe pagina sa de Facebook.

Proiectul depus de către Ghigiu propune amânarea cu doi ani a organizării concursului de admitere.

„Voi cere Ministerului Educației să vină în Comisia pentru învățământ și să răspundă la o întrebare simplă: ce problemă rezolvă această metodologie și pentru cine o rezolvă. Pentru că, în forma actuală, ea nu rezolvă nimic pentru elevi. Educația nu se reformează prin măsuri pompieristice”, a mai scris acesta.

Concursul de admitere organizat de licee a fost stabilit în 2023

Prevederea care le permite liceelor să organizeze un al doilea concurs de admitere în 2027, pe lângă Evaluarea Națională, a fost stabilită în Legea învățământului preuniversitar din 2023.

Conform legii, Ministerul Educației este cel care va stabili calendarul desfășurării acestui concurs de admitere, precum și subiectele. Va rămâne decizia fiecărui liceu dacă va organiza sau nu acest concurs de admitere, pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite.

Pot susține examenul elevii care au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare probă a Evaluării Naționale. Elevii care nu au fost admişi la concursul de admitere participă la repartiţia computerizată.