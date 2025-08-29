VIDEO Doi pompieri din SUA, arestați de poliția imigrației în timp ce stingeau un incendiu: „Ne-am riscat viaţa”

Agenții Patrulei de Frontieră din SUA au arestat miercuri doi pompieri care acționau pentru stingerea celui mai mare incendiu de vegetație din statul Washington. Arestarea a stârnit controverse, unii democrați denunțând un act „absurd” și cerând „răspunsuri imediate”, transmite AFP.

Incidentul a fost confirmat de Biroul pentru Vamă și Protecția Frontierelor (CBP), care a precizat că agenții au arestat „două persoane” care „se aflau în situație ilegală”, în cursul unei operațiuni în care au verificat identitatea a 44 de pompieri, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Potrivit Seattle Times, cei doi pompieri arestați aparțineau unor companii private angajate de autorități pentru a ajuta la stingerea Bear Gulch Fire, un incendiu de pădure care arde de la începutul lunii iulie. Incendiul a mistuit deja peste 3.600 de hectare în Peninsula Olympic din statul Washington.

Two members of a firefighting crew were detained by Border Patrol at the Bear Gulch Fire. This was part of an investigation by the @forestservice and @BLMNational into two contract companies.

„Ne-am riscat viaţa aici pentru a salva populaţia şi uite cum ne tratează”, a declarat unul dintre pompieri pentru cotidianul american, sub protecția anonimatului.

Operațiunea antiimigraţie „nu a împiedicat operațiunile de stingere a incendiilor sau răspunsul la incendiile active din regiune”, a susținut BCP.

Poliția a intervenit deoarece contractele dintre guvernul federal și cele două companii implicate „au fost reziliate în urma unei anchete penale”, a explicat agenția federală, fără a oferi detalii suplimentare cu privire la suspiciunile împotriva companiilor.

Democrații cer „răspunsuri imediate”

Intervenția a fost aspru criticată joi de democrații din regiune, care au considerat-o o dovadă a exceselor ofensivei anti-imigrație a lui Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă.

Senatoarea statului Washington Patty Murray a cerut, joi dimineață, administrației Trump să ofere „răspunsuri imediate” cu privire la cazul celor doi pompieri reținuți de agenții de frontieră, transmite The Guardian.

Politica de imigrație a administrației Trump este „fundamental dezgustătoare”, a spus Murray. „Trump a reținut în mod nedrept pe toată lumea, de la deținătorii legali de cărți verzi până la cetățeni americani – nimeni nu ar trebui să considere acest lucru necesar sau adecvat”, a continuat aceasta.

„Nu există cuvinte pentru a descrie această cruzime”, a adăugat colega sa din Camera Reprezentanţilor, Pramila Jayapal. „Este absurd şi total contrar intereselor Statelor Unite”, a punctat politiciana democrată.

La rândul său, guvernatorul democrat al statului Washington, Bob Ferguson, și-a exprimat „profunda îngrijorare” și a cerut serviciilor sale „să adune mai multe informații despre ceea ce s-a întâmplat”.