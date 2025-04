Doi senatori POT îi iau apărarea colegului lor Paul Pintea, care a mințit în CV: „Omul e capabil și pe IT, și pe orice” 

Senatorii Liviu Fodoca și Robert Ghiță sunt colegii de partid ai senatorului Paul Pintea, despre care Snoop.ro și HotNews au scris miercuri că a mințit în CV-ul său în privința studiilor. Ei îi iau apărarea colegului lor, despre care spun că „e un om capabil, care știe multe” și care a venit în Parlament „ca să ajute poporul”. Unul dintre senatori a admis însă că e „probabil” ca Pintea să fi mințit „când s-a decis să fie pus pe listele pentru Senat”: „Nu a crezut nici el poate că o să ajungă aici, în Parlamentul României”.

Jurnaliștii prezenți miercuri la Parlament au încercat în repetate rânduri să obțină o reacție de la partidul POT în legătură cu informațiile care îl au în centru pe senatorul Paul Pintea. Lidera partidului, Anamaria Gavrilă, a refuzat pe tot parcursul zilei să vorbească cu presa.

„Nu i-am văzut diploma, nu am fost coleg cu el”

Doi senatori de la POT, Liviu Fodoca și Robert Ghiță, au stat însă de vorbă cu jurnaliștii despre acest subiect, chiar în fața grupului parlamentar al POT din Parlament.

„Nu i-am văzut eu CV-ul”, a reacționat Fodoca, senator de Sălaj, la fel ca Pintea.

Ședința Senatului în cadrul căreia senatorii depun jurământul, în București, 21 decembrie 2024. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Cei doi senatori sunt convinși că Paul Pintea nu are doar 10 clase plus una de completare, așa cum au descoperit HotNews.ro și Snoop.ro.

„Domnule, de unde știți că a făcut 10 clase? Că nu puteți să probați. Deci aruncați așa chestii. Acum nu pot să vă afirm chestia asta. În spațiul public circulă ideea că are opt clase, acum dumneavoastră spuneți că are 10 clase. Eu știu că are 12. Acum de unde să știu? Nu i-am văzut diploma, nu am fost coleg cu el”, a reacționat Liviu Fodoca.

„Eu vă spun că are 12 clase, o să vedeți”, a spus și Robert Ghiță, senator de Olt.

Ședința Senatului în cadrul căreia senatorul Rober Ghiță a depus jurământul, 21 decembrie 2024. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

„Acum ce vreți, într-o lună de zile să fie inițiative?”

Senatorul Fodoca spune că colegul său „ajută poporul”: „A venit aici ca să ajute oamenii”.

Conform site-ului Senatului, Paul Pintea nu a avut, din decembrie 2024, de când a intrat în Parlament, nicio inițiativă legislativă. Nu a dat nicio declarație politică, nu a pus nicio întrebare și nu a depus nicio interpelare. A luat o singură dată cuvântul în plen, atunci când a depus jurământul.

Întrebat cum „ajută poporul” concret senatorul Pintea, având în vedere activitatea sa de până acum din Parlament, Liviu Fodoca a răspuns: „Păi nu avem nici noi (n.red.: inițiative legislative). Acum ce vreți, într-o lună de zile vreți să fie inițiative? Cum credeți, că am venit prima dată aici, prima legislatură, am venit cu geanta plină de legislative?”.

„Suntem colegi la Senat, e un om normal, ok. Omul e capabil și pe IT, și pe orice. E capabil, dacă nu era capabil probabil că îl schimba dinainte. Are abilități, e foarte bun. Deci știe lucruri multe. Eu așa îl văd. E bun în lucrul ăsta, să facă lucruri pe calculator, ce ține de IT. E vorba că știe să facă lucruri, are abilități”, a explicat Liviu Fodoca.

Senator POT, despre Paul Pintea: „Probabil a mințit, nu a crezut nici el că va ajunge aici”

Cei doi colegi ai senatorului POT au fost întrebați și despre criteriile partidului luate în calcul pentru a se stabili cine poate fi pe lista de candidați la alegerile parlamentare. În acest context, unul dintre ei a admis că este „probabil” ca Pintea să fi mințit.

„Criteriile au fost… Oameni care n-au mai făcut politică, că suntem oameni care n-au mai făcut politică, n-am fost pe funcții publice, să fim oameni onești. Acum… El nu a spus, probabil că a ținut ascuns, știți? Nu știu, mă gândesc, că nu era pus pe listă dacă spunea acolo… Dar a ținut pentru el, nu s-a știut, s-a aflat ulterior”, a spus Fodoca.

Întrebat de HotNews.ro dacă practic spune că senatorul Pintea a mințit atunci când s-a decis să fie pus pe listele pentru Senat, colegul său Liviu Fodoca a spus: „Probabil, da, nu a crezut nici el poate că o să ajungă aici, în Parlamentul României, mă gândesc că dacă știa că vine aici probabil că nu-l punea nici partidul sau nici el nu spunea…”.

Senatorul Robert Ghiță a fost, în schimb, mult mai direct: „Nu știm care au fost criteriile, bineînțeles”.

Despre al doilea dosar pe care Pintea îl are pentru conducere fără permis: „Asta e, așteptăm sentința”

Cei doi senatori de la POT nu au vrut să vorbească prea mult despre problemele în justiție ale colegului lor. Paul Pintea are o condamnare cu suspendare de un an și două luni pentru conducere fără permis, dată în 2024. Ulterior, a fost prins din nou la volan fără permis, iar acum se judecă al doilea dosar. Următorul termen urmează să aibă loc luna viitoare, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

„E un om ok, acum ce să zic… Am înțeles că are dosarul respectiv. Asta e, așteptăm sentința, instanța să se pronunțe și asta e. Dacă a greșit, o să plătească. Ce, putem să ne punem noi de-a curmezișul?”, a reacționat Liviu Fodoca.

„De aia avem lege, de aia avem procurori. Este problema lui ce a făcut și ce va face de acum încolo”, a spus și Robert Ghiță.

Ar trebui Paul Pintea să demisioneze din POT? „Să fie o discuție, să se hotărască la nivel de partid”

Senatorul Fodoca spune că „nici nouă nu ne convine foarte mult că am ajuns aici și sigur se revarsă și asupra noastră”.

„Dacă eu văd un om că e capabil… Și voi (n.red.: jurnaliștii), poate nu știu dacă aveți toți studiile superioare sau aveți un liceu sau poate nu ați luat Bacalaureatul, așadar vă califică faptul că aveți abilități și știu eu… Na, poporul te-a trimis acolo până la urmă. Nici eu nu am făcut facultatea, am liceul economic. Mă simt în stare adică să stau aici între oamenii ăștia și să duc mandatul înainte”, a explicat el.

Întrebat dacă ar trebui Paul Pintea să demisioneze pentru a nu afecta imaginea partidului, senatorul de Sălaj a spus că „nu pot să vă spun eu chestia asta”.

„Nu fac parte din conducerea partidului. Aici trebuie să se hotărască la nivel de partid și nu pot să mă pronunț”, a spus acesta.

El susține că ar trebui să existe o discuție în partid despre întreaga situație generată de Paul Pintea: „Așa mi se pare, da, să fie o discuție, să se hotărască la nivel de partid. Nu fac parte din conducere, sunt senator, membru al partidului”.

„Chiar nu pot să vă spun că și-a modificat CV-ul. Eu nu cred că și l-a modificat, probabil că a fost o greșeală, o modificare, habar n-am. Nu el și l-a modificat, e cineva care face, știu eu, la Senat, că noi nu putem să intrăm în spatele programului să punem ce vrem noi. Probabil că s-a greșit și ulterior s-a rectificat”, a mai declarat Liviu Fodoca.

Senatorul a spus, despre cele două comisii în care este membru Pintea (buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital și membru al comisiei pentru transporturi și infrastructură) că „el și-a ales comisiile, nu l-am trimis noi, fiecare și-a ales o comisie”.