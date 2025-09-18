Doi soldați israelieni, uciși la granița cu Iordania. Atacatorul era șofer pe o mașină cu ajutoare umanitare pentru Gaza

Un iordanian a ucis joi doi soldaţi israelieni la punctul de trecere a frontierei Allenby, dintre Cisiordania ocupată şi Iordania, au declarat paramedici israelieni, armata şi Ministerul de Externe, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Iordania a indicat că atacatorul atacului este un şofer iordanian care conducea un camion cu ajutoare umanitare către Fâşia Gaza. Armata israeliană a declarat că acesta a fost „neutralizat”.

„Astăzi, un iordanian care trebuia să conducă un camion care transporta ajutoare umanitare către Gaza a ucis doi israelieni la punctul de trecere a frontierei Allenby”, a anunţat pe platforma X Ministerul israelian de Externe.

Victimele sunt doi bărbaţi, în vârstă de 20 şi 60 de ani, potrivit Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii, care a precizat că cei doi au fost împuşcaţi şi au decedat din cauza rănilor.

Ministerul iordanian de Externe a declarat într-un comunicat că autorităţile au lansat o anchetă şi l-au identificat pe suspect ca fiind Abdel Mutaleb al-Qaisi, în vârstă de 57 de ani, „un civil care lucra de trei luni ca şofer pentru a livra ajutoare în Gaza”.

Iordania a condamnat atacul, numindu-l „o ameninţare la adresa intereselor regatului şi a capacităţii sale de a transporta ajutor umanitar spre Fâşia Gaza”.

Punctul de trecere a frontierei este cunoscut şi sub numele de Podul Regelui Hussein. El se află la jumătatea distanţei dintre Amman şi Ierusalim, la nord de Marea Moartă.

Un atac similar a avut loc în luna septembrie 2024 când trei civili israelieni au fost uciși cu focuri de armă tot de către un șofer de camion.

„Un terorist s-a apropiat de zona Podului Allenby din Iordania cu un camion, a ieşit din camion şi a deschis focul asupra forţelor de securitate israeliene care operau pe pod. Teroristul a fost eliminat de forţele de securitate, trei civili israelieni au fost declaraţi morţi ca urmare a atacului”, transmitea armata israeliană