Doi tineri antreprenori și-au vândut mașinile de 5000 de euro pentru a porni Arăbescu.ro. În 2025, businessul a ajuns la 5 milioane de euro

Vochescu Alexandru și Moldoveanu Andrei, acționarii Arăbescu.ro, vorbesc despre începuturile unui business construit de la zero, sacrificiile făcute în primii ani și misiunea de a aduce parfumeria orientală mai aproape de publicul larg, prin produse cu personalitate, calitate și prețuri accesibile.

Înainte ca Arăbescu.ro să devină unul dintre brandurile importante din segmentul parfumurilor orientale din România, povestea a început cu doi tineri antreprenori care au învățat businessul de jos, prin muncă, sacrificii și multă responsabilitate.

Vochescu Alexandru (29 ani) și Moldoveanu Andrei (29 ani) nu au pornit cu investitori, resurse mari sau o infrastructură pregătită. Înainte de antreprenoriat, au trecut prin etape pe care foarte mulți români le cunosc: joburi plătite modest, salarii mici, drumuri zilnice cu autobuzul și metroul, calcule atente de buget și dorința de a construi o viață mai bună.

Au lucrat ca angajați obișnuiți, inclusiv pe salariul minim pe economie al vremurilor respective, în jur de 1.100 de lei, ca lucrători comerciali sau operatori PC. Tocmai aceste experiențe i-au

ajutat, mai târziu, să înțeleagă foarte bine clientul Arăbescu: omul care își dorește un produs bun, frumos, de calitate, dar la un preț corect și accesibil.

La început, pentru a susține costurile businessului, cei doi fondatori au reinvestit constant, s-au împrumutat și au luat decizii personale dificile. După ani de muncă, reușiseră să își cumpere mașini

second-hand, de aproximativ 4.000-5.000 de euro fiecare, din bani puși deoparte și din împrumuturi. Când au decis să pornească și să consolideze Arăbescu.ro, au ales să renunțe la acest confort personal și să își vândă mașinile pentru a investi în stocuri, ambalaje, logistică, promovare și în tot ce era necesar pentru a construi serios un business.

Ani mai târziu, Arăbescu.ro a ajuns la o cifră de afaceri de aproximativ 5 milioane de euro în 2025, cu o prezență puternică în online, depozit central, magazine fizice în centre comerciale importante și o comunitate mare în jurul brandului.

Astăzi, Arăbescu.ro este un brand 100% românesc prin acționariat, echipă, capital și taxe plătite în România. Pentru fondatori, acest lucru contează. Înseamnă că fiecare etapă de creștere susține o

companie locală, locuri de muncă locale și un proiect construit aici, pentru publicul din România.

Faptul că Arăbescu.ro a ajuns în centre comerciale importante, alături de branduri consacrate, este pentru cei doi antreprenori una dintre cele mai clare confirmări că visul lor începe să prindă contur: acela ca românii să poată avea la îndemână parfumuri accesibile, bine alese și de calitate, într-o experiență de cumpărare modernă, apropiată și sigură.

1. Cum a început povestea Arăbescu și ce v-a inspirat să intrați pe piața parfumurilor arăbești?

Povestea Arăbescu nu a început într-un birou mare, cu investitori sau cu o infrastructură pregătită. A început dintr-o realitate pe care mulți oameni o cunosc foarte bine: aceea în care muncești mult,

câștigi puțin, îți faci calcule de la o lună la alta și încerci să găsești o direcție mai bună pentru viața ta.

Înainte de Arăbescu, am fost și noi angajați obișnuiți. Am lucrat pe salarii foarte mici, inclusiv pe salariul minim pe economie al vremurilor respective, în jur de 1.100 de lei. Am fost lucrători

comerciali, operatori PC, am mers cu autobuzul și metroul la muncă și am simțit direct ce înseamnă să ai un buget limitat, să îți dorești lucruri frumoase, dar să fii atent la fiecare cheltuială.

Aceste experiențe ne-au maturizat și ne-au ajutat să înțelegem mai bine omul de rând, cu grijile lui zilnice, cu presiunea facturilor și cu dorința firească de a se bucura de lucruri bune fără să simtă că

face un efort financiar prea mare. De aici vine și legătura noastră cu ideea de „lux accesibil”. Pentru noi, nu este doar o expresie de marketing, ci o nevoie reală pe care am înțeles-o înainte să devenim

antreprenori.

După ani de muncă, reușisem să ne cumpărăm fiecare câte o mașină second-hand, de aproximativ 4.000-5.000 de euro, din bani puși deoparte și din împrumuturi. Când am decis să pornim și să consolidăm Arăbescu.ro, am ales să vindem mașinile și să investim în proiect: stocuri, ambalaje, logistică, promovare și tot ce era necesar pentru a construi serios un business.

Privind în urmă, acel moment spune foarte mult despre felul în care am construit Arăbescu.ro. Nu a fost un proiect pornit din comoditate, ci din ambiție, sacrificiu și încredere. De la mașinile personale vândute pentru primele stocuri, Arăbescu.ro a ajuns în 2025 la o cifră de afaceri de aproximativ 5 milioane de euro. Pentru noi, această evoluție nu este doar o cifră, ci dovada că un business construit cu disciplină, muncă și respect pentru client poate crește sănătos.

Când am descoperit parfumeria orientală, am văzut în ea exact această oportunitate: produse cu personalitate, ambalaje frumoase, arome intense și persistente, dar la prețuri accesibile pentru publicul larg. Ne-a atras ideea că un om nu trebuie să plătească sume foarte mari ca să se simtă bine, să miroasă bine și să aibă mai multă încredere în el.

Am început simplu, dintr-un spațiu special amenajat acasă, unde făceam aproape totul singuri: testam produse, împachetam colete, lipeam etichete, răspundeam clienților și încercam să înțelegem cât mai bine piața. Online-ul a rămas și astăzi o parte esențială din Arăbescu.ro, însă, pe măsură ce businessul a crescut, ne-am adaptat pas cu pas: ne-am mutat în spații mai mari, apoi în zone de lucru mai bine organizate, până am ajuns la un depozit central capabil să susțină volumul de comenzi și dezvoltarea brandului.

În paralel, am dezvoltat și prezența offline, prin magazine fizice în centre comerciale importante din România. Astfel, Arăbescu.ro a crescut pe două direcții care se completează: online-ul, unde am

început și unde continuăm să investim, și retailul fizic, care oferă clienților posibilitatea să testeze produsele și să interacționeze direct cu brandul.

Așa s-a născut Arăbescu: din dorința de a aduce mai aproape de publicul larg parfumuri cu personalitate, bine alese, cu un raport calitate-preț corect. Faptul că am pornit de jos ne ajută să rămânem conectați la realitate. Știm ce înseamnă fiecare colet, fiecare client

și fiecare produs pus pe site. Nu am construit Arăbescu de la distanță, ci implicându-ne direct în fiecare etapă.

2. Ce v-a convins că parfumurile orientale au potențial să cucerească publicul din România?

În primul rând, reacția oamenilor. Am observat repede că atunci când cineva testa pentru prima dată un parfum oriental bun, reacția era sinceră: surpriză, curiozitate, uneori chiar entuziasm. Mulți clienți ne spuneau că nu se așteptau ca un parfum atât de accesibil să miroasă atât de bine sau să persiste atât de mult.

Apoi, am simțit că publicul din România devenise mai deschis. Oamenii nu mai cumpără doar nume cunoscute. Caută alternative inteligente, produse cu personalitate, povești diferite și un raport calitate-preț corect.

Parfumurile orientale au exact acest avantaj: sunt memorabile. Nu sunt parfumuri „cuminți”, care trec neobservate. Au caracter, iar acest lucru contează pentru un client care vrea să iasă din tipar.

Într-o perioadă în care mulți oameni sunt atenți la buget, dar nu vor să renunțe la micile plăceri personale, parfumeria orientală vine cu o promisiune clară: mirosuri puternice, personalitate, persistență și prețuri mai apropiate de publicul larg.

3. Cum selectați brandurile și parfumurile care ajung în portofoliul Arăbescu și care sunt criteriile cele mai importante?

Selecția este una dintre cele mai importante părți ale businessului. Nu aducem produse doar pentru că sunt populare pe internet sau pentru că au ambalaj frumos. Testăm, comparăm, urmărim feedback-ul clienților și încercăm să înțelegem dacă un parfum are șanse reale să fie iubit de publicul nostru.

Criteriile principale sunt mirosul, persistența, calitatea percepută, ambalajul și prețul final pentru client. Pentru noi, un produs bun trebuie să aibă echilibru. Poate să miroasă foarte bine, dar dacă nu

persistă suficient, clientul va fi dezamăgit. Poate să aibă un ambalaj spectaculos, dar dacă parfumul nu confirmă, nu ne ajută pe termen lung.

Testarea personală a produselor a rămas foarte importantă pentru noi. Chiar dacă businessul a crescut, încercăm să păstrăm același principiu de la început: să înțelegem ce vindem și să putem sta cu încredere în spatele recomandărilor noastre.

Ne interesează și diversitatea portofoliului. Avem clienți care caută parfumuri dulci, vanilate, gurmande, dar și clienți care preferă oud, mosc, ambră, note fresh sau parfumuri elegante de zi cu zi. Scopul nostru este ca fiecare client să găsească ceva potrivit stilului lui.

4. Observați schimbări în preferințele clienților față de acum câțiva ani? Ce tipuri de parfumuri sunt cele mai căutate în prezent?

Da, preferințele s-au schimbat destul de mult. La început, mulți clienți erau atrași în special de parfumurile foarte intense, dulci, orientale în sensul clasic al cuvântului. Între timp, publicul a

devenit mai educat și mai curios.

Astăzi vedem cerere mare pentru parfumuri versatile, care pot fi purtate zilnic, nu doar la ocazii speciale. Sunt căutate parfumurile vanilate, gurmande, fresh-orientale, dar și cele care oferă senzația

de parfum scump, elegant, fără să aibă un preț inaccesibil.

Un alt lucru interesant este că oamenii nu mai cumpără un singur parfum. Tot mai mulți clienți își construiesc o mică garderobă olfactivă: un parfum pentru birou, unul pentru seară, unul pentru

sezonul rece, unul pentru vacanță. Asta arată că piața se maturizează.

Observăm și că oamenii sunt mai atenți la raportul calitate-preț. Vor produse frumoase, persistente, dar și oferte corecte. Pentru noi, această schimbare confirmă direcția Arăbescu.ro: parfumuri accesibile, dar bine alese.

5. Există anumite mituri despre parfumurile arăbești pe care încercați să le combateți prin comunicarea cu publicul?

Da, există câteva mituri. Unul dintre ele este că parfumurile arăbești ar fi toate foarte grele, foarte dulci sau potrivite doar pentru iarnă. În realitate, parfumeria orientală este mult mai variată.

Există parfumuri fresh, curate, elegante, moderne, parfumuri pentru birou, parfumuri de vară, parfumuri feminine delicate sau masculine foarte rafinate.

Un alt mit este că un parfum accesibil nu poate fi bun. Noi credem că prețul nu trebuie să fie singurul indicator al calității. Sigur, există diferențe între segmente, dar există și parfumuri foarte reușite la prețuri corecte.

Încercăm să comunicăm simplu și onest. Nu spunem că orice parfum arăbesc este automat extraordinar. Spunem că, ales corect, un parfum oriental poate oferi o experiență foarte bună și poate concura, la nivel de plăcere și persistență, cu produse mult mai scumpe.

Pentru noi, educarea clientului este importantă. Vrem ca oamenii să înțeleagă ce cumpără, ce tip de parfum li se potrivește și cum pot alege inteligent.

6. Care au fost cele mai mari provocări întâlnite în dezvoltarea brandului Arăbescu și ce lecții importante ați învățat pe parcurs?

Una dintre cele mai mari provocări a fost să construim încredere într-o categorie care, la început, nu era foarte bine cunoscută în România. Mulți oameni auzeau de parfumuri arăbești, dar nu știau exact la ce să se aștepte: dacă sunt originale, dacă persistă, dacă sunt potrivite pentru ei sau dacă merită încercate.

Pentru noi, încrederea s-a construit prin muncă directă și consecvență. Am testat personal foarte multe produse înainte să le adăugăm în portofoliu, tocmai pentru că nu ne doream să vindem orice.

Am vrut să înțelegem ce recomandăm și să putem sta cu încredere în spatele produselor listate.

O altă provocare a fost ritmul pieței. Pe măsură ce segmentul parfumurilor arăbești a crescut, concurența a devenit tot mai activă, iar multe dintre ideile, ofertele sau direcțiile de marketing au

început să fie replicate rapid. Am înțeles că, într-o piață dinamică, nu este suficient să faci un lucru bine o singură dată. Trebuie să inovezi constant, să vii cu idei noi, cu oferte relevante și cu o

experiență mai bună pentru client.

În același timp, una dintre cele mai mari provocări într-un business mass-market este să rămâi profitabil fără să renunți la prețurile accesibile. În nișa noastră, adaosurile nu sunt foarte mari, iar

clientul este atent la fiecare leu. Asta te obligă să fii eficient, să controlezi costurile, să investești inteligent și să construiești un business sănătos, cu taxe plătite la zi, echipă, stocuri, logistică și

magazine fizice susținute corect.

Pe scurt, provocarea nu a fost doar să vindem parfumuri, ci să construim un model de business stabil într-o piață competitivă, cu prețuri accesibile și cu presiune constantă pe costuri. Am învățat că diferența nu se face doar prin ofertă, ci prin seriozitate, organizare, consecvență și capacitatea de a merge mereu cu un pas înainte.

O altă lecție importantă a fost că într-un business nu poți să sari etapele. Fiecare etapă te învață ceva. Faptul că am împachetat colete, am discutat direct cu clienții și am văzut concret ce funcționează și ce nu, ne-a ajutat enorm. Ne-a ținut aproape de client și de realitatea pieței.

7. Dincolo de vânzarea produselor, cum încercați să construiți o experiență plăcută și o relație de încredere cu fiecare client?

Pentru noi, experiența nu se oprește la momentul în care clientul plasează comanda. Contează cum arată site-ul, cât de ușor găsește produsul potrivit, cât de repede primește coletul, cum este ambalat

produsul și cum este tratat dacă are o întrebare sau o problemă.

Investim mult în customer care, pentru că știm că parfumul este un produs personal. Oamenii au nevoie uneori de recomandări, de explicații, de ajutor în alegere. Încercăm să răspundem cât mai clar și cât mai uman.

Magazinele fizice au devenit o parte importantă din experiența Arăbescu. Faptul că oamenii pot intra, testa, discuta cu un consultant și vedea produsele în realitate ajută mult la consolidarea încrederii. Pentru noi, faptul că Arăbescu.ro, un brand românesc, este prezent în centre comerciale importante din România, lângă branduri consacrate, are și o încărcătură emoțională. Ne arată că un proiect pornit de la zero, construit local, poate ajunge într-un loc în care clientul să îl descopere firesc și cu încredere.

Online-ul este foarte important, dar contactul direct cu brandul rămâne valoros. Ne dorim ca fiecare interacțiune cu Arăbescu să fie simplă, corectă și plăcută.

8. Cum vedeți evoluția pieței parfumurilor arăbești în următorii ani și ce oportunități considerați că vor apărea pentru acest segment?

Credem că piața parfumurilor arăbești va continua să crească, dar într-un mod mai matur. În prima etapă, mulți oameni au fost atrași de preț și de persistență. În următorii ani, publicul va deveni mai atent la calitate, selecție, branduri serioase și experiența completă.

Va fi o piață cu mai multă concurență, ceea ce este normal. Concurența bună ajută segmentul să se dezvolte. Pentru noi, oportunitatea este să rămânem relevanți prin selecție, servicii, magazine fizice și comunicare corectă.

Credem că parfumeria orientală nu va mai fi privită ca o nișă exotică, ci ca o alternativă normală în garderoba oricărui consumator de parfumuri.

Brandurile care vor câștiga pe termen lung vor fi cele care reușesc să ofere mai mult decât preț bun: încredere, consultanță, disponibilitate, experiență, servicii și consecvență.

9. Ce înseamnă succesul pentru Arăbescu și care sunt obiectivele pe termen mediu și lung ale companiei?

Pentru noi, succesul nu înseamnă doar cifre sau creștere rapidă. Înseamnă să construim un brand în care oamenii au încredere și la care se întorc cu plăcere. Înseamnă ca un client să simtă că a găsit un

parfum bun, la un preț corect, și că experiența cu Arăbescu a fost una simplă, plăcută și sigură.

Arăbescu este construit în jurul ideii de lux accesibil. Ne dorim să fim aproape de oamenii obișnuiți, de publicul larg, de cei care vor să miroasă bine și să se bucure de parfumuri de calitate fără să simtă că trebuie să plătească sume exagerate. Ne place să spunem că Arăbescu este prietenul oamenilor de rând care își doresc produse bune, frumoase și accesibile.

Un lucru important pentru noi este că Arăbescu.ro este un brand 100% românesc. Acționariatul este românesc, echipa este formată aici, taxele sunt plătite în România, iar capitalul generat este reinvestit în dezvoltarea companiei, a magazinelor, a stocurilor, a logisticii și a experienței oferite clienților. Ne bucură să știm că fiecare pas înainte susține un business local și oameni care muncesc în România.

Pe termen mediu, obiectivul nostru este să consolidăm prezența brandului atât online, cât și offline. Vrem să dezvoltăm magazine fizice bine poziționate, să îmbunătățim constant experiența de

cumpărare și să păstrăm un portofoliu atent selectat.

Pe termen lung, ne dorim ca Arăbescu să fie un reper în România pentru parfumeria orientală și pentru ideea de raport calitate-preț foarte bun. Faptul că am ajuns în centre comerciale importante, alături de branduri consacrate, este pentru noi o confirmare că visul începe să devină realitate: acela ca românii să aibă la îndemână parfumuri accesibile, de calitate, într-un mediu modern și de încredere.

Pentru noi, visul nu a fost niciodată doar să vindem parfumuri. Visul a fost să facem parfumurile orientale mai ușor de înțeles, mai accesibile și mai apropiate de publicul larg.

10. Dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj persoanelor care nu au încercat niciodată un parfum arăbesc, care ar fi acela și de ce credeți că merită să descopere această lume olfactivă?

Le-am spune să încerce fără prejudecăți. Parfumurile arăbești nu sunt toate la fel și nu înseamnă doar arome grele sau foarte dulci. Este o lume mult mai complexă, cu parfumuri elegante, fresh, intense, gurmande, sofisticate sau foarte ușor de purtat.

Merită descoperite pentru că oferă o experiență diferită. Au personalitate, spun ceva, rămân în memorie. Iar pentru mulți oameni, primul parfum arăbesc bun devine începutul unei pasiuni.

Noi credem că parfumul nu trebuie să fie intimidant și nici rezervat doar unui segment de lux. Un parfum bun trebuie să te reprezinte, să îți dea încredere și să te facă să te simți bine. Asta încercăm să aducem prin Arăbescu: acces la o lume olfactivă bogată, dar într-un mod simplu, apropiat și corect.

Dacă ar fi să rezumăm totul într-o singură idee, aceea ar fi că parfumeria orientală merită descoperită cu mintea deschisă. Poate surprinde, poate schimba percepții și poate demonstra că luxul nu trebuie să fie mereu inaccesibil.

Articol susținut de Arabescu.ro