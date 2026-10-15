„Dominația Chinei pe piețele internaționale nu este doar o chestiune de costuri reduse”

Goldman Sachs contestă o convingere profundă despre comerțul internațional, infirmând convingerea că ascensiunea meteorică a exporturilor chinezești se bazează exclusiv pe costuri scăzute. Conform unei analize realizate de banca de investiții, produsele chinezești devin adesea mai scumpe după ce intră pe piețele externe din cauza îmbunătățirilor calității lor, forțând concurenții tradiționali să ia măsuri corective ulterior.

„De obicei, asociem produsul chinezesc cu deflația și prețurile scăzute”, a declarat Trina Chen, co-director al departamentului de cercetare a acțiunilor pentru regiunea Greater China a Goldman Sachs, în podcastul „Exchanges” al companiei, difuzat marți.

Descoperirea lui Goldman răstoarnă opinia predominantă conform căreia giganții chinezi domină piața internațională printr-un război neobosit al prețurilor și practici de dumping.

Această evoluție coincide cu îngrijorarea intensă a centrelor decizionale, de la Washington la Bruxelles, cu privire la creșterea exporturilor chineze, un fenomen pe care economiștii îl descriu acum drept „Șocul Chinei 2.0”.

Analiza a 11 sectoare de producție și 40 de companii globale

Cererea internă anemică din China și anii de presiuni deflaționiste alimentează temerile că giganții export ai țării ar putea reduce prețurile la nivel internațional. Pentru a cartografia piețele unde companiile chineze câștigă teren, Goldman Sachs a analizat 11 sectoare de producție și 40 de companii globale.

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Constatările arată că produsele chinezești intră de obicei pe piețe noi cu o reducere de 30% față de concurenții existenți, dar prețul lor tinde să crească în următorii câțiva ani. Dr. Trina Chen a explicat că această traiectorie ascendentă reflectă factori precum inflația, ciclurile economice și îmbunătățirea treptată a calității bunurilor.

Companiile chineze își ajustează prețurile în creștere pe măsură ce își îmbunătățesc produsele, fără a-și pierde avantajul competitiv. Ea a subliniat că diferența de preț față de concurenți rămâne în general stabilă.

Un exemplu tipic îl reprezintă vehiculele electrice chinezești. Acestea sunt disponibile în străinătate la o reducere de aproximativ 20% față de modelele internaționale corespunzătoare, Dr. Trina Chen subliniind că această diferență de preț a rămas neschimbată în ultimii patru ani.

Aspiratoarele robotizate prezintă o schimbare și mai dramatică. Dr. Trina Chen a declarat că produsele chinezești din această categorie au intrat pe piața americană cu o reducere de aproximativ 40%, dar acum înregistrează o creștere de 60%, deoarece producătorii inovează continuu prin adăugarea de noi caracteristici.

Când scad prețurile?

„Este corect să spunem că penetrarea produsului chinezesc nu creează neapărat o presiune suplimentară asupra prețurilor timp de mulți ani după apariția inițială”, a spus ea. În schimb, scăderile de prețuri se manifestă de obicei în al doilea an, când concurenții tradiționali se luptă să-și mențină câștigurile.

„Reducerile de prețuri sunt de obicei inițiate de companii care pierd teren și încearcă să își protejeze cota de piață într-un mediu extrem de competitiv”, a explicat Dr. Trina Chen.

Ea a subliniat că firmele chineze câștigă teren mai rapid în domeniul produselor standardizate, de consum și în creștere dinamică. În schimb, penetrarea se dovedește a fi mai lentă pe piața matură a clienților corporativi (B2B). În acest domeniu, factori precum încrederea pe termen lung, rețelele de asistență, canalele de distribuție locale și istoricul operațional îngreunează succesul grupurilor chineze.