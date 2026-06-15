Dominic Fritz, apel la liberali să fie „de partea bună a istoriei”: „Se dorește refacerea guvernului Ciolacu-Ciucă”

USR este dispus să facă parte dintr-un guvern minoritar alături de PNL, UDMR și minorități, dar nu va vota un Guvern din care face parte și PSD, a declarat, luni, la Antena 3, președintele USR, Dominic Fritz.

El a precizat, pentru Antena 3, că premierul desemnat Adrian Veștea nu i-a contactat pe reprezentanții USR în ultimele ore.

„Din ce văd, se dorește un guvern politic cu tot cu PSD, având miniștri. În acest caz, noi avem foarte clar decizia de a nu intra în acest guvern. Dacă PNL vine cu domnul Veștea ca și candidatul lor, cu care merge la președinte, vedem dacă există o formulă pentru un guvern minoritar PNL-USR-UDMR-minorități, suntem deschiși. Chiar ne dorim să facem parte din guvernare. Nu vom vota un guvern în care se află și PSD. Și, după toate spusele domnului Grindeanu, inclusiv ale domnului Veștea, se dorește un astfel de guvern. Se dorește refacerea guvernului Ciolacu-Ciucă, care a crescut deficitul. Noi nu vom gira așa ceva”, a afirmat Dominic Fritz, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, USR nu se teme de opoziție, considerând că românii au nevoie de „alternative clare”, de claritate morală.

„Tocmai de aceea nu credem în soluții care încearcă să acopere faptul că PSD a făcut o majoritate cu AUR și continuă să facă o majoritate. Au votat legi în ultimele săptămâni, chiar după moțiune, împreună, în Parlament. Se dorește o majoritate care face liniște și nu credem că țara unde se fură încă din resursele statului are nevoie de liniște. Vom face o opoziție serioasă, care oferă o alternativă reală pentru România, dacă acest guvern trece”, a susținut liderul USR.

În contextul în care Biroul Politic Național al PNL s-a întrunit în ședință, luni, la ora 17:00, după ce prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea a fost desemnat premier, Fritz și-a exprimat speranța ca liberalii „să fie de partea bună a istoriei”.