Dominic Fritz, despre textul moțiunii PSD-AUR: „Limba pe care AUR a copiat-o din manualele de la Moscova și pe care PSD și-o însușește”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, spune că PSD „cu greu mai poate fi considerat un partid pro-european” dacă votează moţiunea de cenzură depusă alături de AUR împotriva Guvernului Bolojan.

Primarul Timișoarei acuză că textul moţiunii e scris „într-o limbă copiată din manualele care circulă la Moscova”.

„Citiți moțiunea PSD-AUR. „România tratată ca o colonie”, „birocrație transnațională”, „model străin impus”, „active strategice vândute” etc. Este limba pe care AUR a copiat-o din manualele care circulă la Moscova și pe care PSD și-o însușește”, a scris miercuri Dominic Fritz, pe pagina sa de Facebook.

Fritz: „PSD alege drumul spre Est”

„PSD, din partener într-o coaliție proeuropeană, atacă cu mare ipocrizie tocmai reformele care duc țara mai departe pe drumul european. Ne anunță că alege un drum nou. Drumul spre Est. Drumul AUR. Dacă votează această moțiune, PSD cu greu mai poate fi considerat un partid pro-european! ”, a mai susținut liderul USR.

Frtiz a mai atras atenția că moțiunea AUR-PSD „atacă cinic până și programul SAFE”, iar reformele miniştrilor USR sunt considerate „străine de sufletului poporului”.

„Ce este „sufletul poporului” pentru ei? Este înțelepciunea rusească? Este deficitul de 9,3% pe care l-au lăsat la finalul guvernului Ciolacu-Ciucă – cel mai mare din Uniunea Europeană? Sunt pensiile speciale pe care le apără cu disperare? Cutiile de pantofi pline cu șpagă? Verișorii cu care au umplut statul? România noastră este alta. Este a profesorului care muncește pe brânci ca să formeze noi și noi generații, a antreprenorului care construiește, a șoferului de TIR care circulă neobosit pe drumurile europene pentru a-și hrăni familia, a studentului care speră la o țară care să-i permită să-și formeze un viitor aici, acasă, alături de Europa”, a mai spus Fritz.

Guvernul trebuie să îşi continue activitatea, deoarece România nu îşi permite încă un deceniu „izolat şi sărăcit de reţele corupte”, a conchis Dominic Fritz.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD împreună cu AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost citită miercuri în plenul reunit al Parlamentului, de liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Dezbatarea și votul pe moțiune vor avea loc marți, 5 mai.