Dominic Fritz, înainte să-și încheie mandatul: „Dacă cineva crede că mă scoate din luptă, atunci nu a înţeles nimic”. Ce spune despre alegerile anticipate

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și-a reunit duminică susținătorii la Timișoara, cu trei zile înainte de încetarea mandatului său, ca urmare a aplicării noii legi ANI. În discursul său, Fritz a declarat că USR „nu se va da bătut” și va contina să lupte pentru un guvern fără PSD şi fără AUR.

Evenimentul „Timişoara. Revoluţia continuă” este organizat de Dominic Fritz şi echipa sa, cu prilejul împlinirii a şase ani de la alegerile locale din 2020.

„Sigur că există şi tristeţe astăzi. Nu este o zi normală. Mulţi mi-aţi spus că sunteţi revoltaţi pentru că mandatul pe care voi, timişorenii, mi l-aţi dat în 2020 şi în 2024 nu se termină pentru că timişorenii s-ar fi răzgândit. Se termină pentru că o majoritate politică toxică pentru România a decis să întrerupă, brutal şi neconstituţional, indiferent ce spun ăştia cinci de la CCR, ceea ce oamenii au început prin vot. Şi de aceea evident că nu-mi este indiferent că mandatul meu se termină în felul acesta. Simt o nedreptate uriaşă făcută în primul rând, nu mie, ci în primul rând timişorenilor mei, pentru că ei au votat”, a declarat Dominic Fritz, în discursul său, citat de News.ro.

El a menţionat că dacă cineva crede că „USR se va da bătut, atunci se înşală amarnic”.

„Dacă cineva şi-a imaginat că scoţându-mă pe mine din Primăria Timişoara mă scoate din luptă, atunci nu a înţeles nimic despre mine. Şi dacă cineva crede că USR se va da bătut, atunci se înşeală amarnic. Iar dacă cineva crede că Timişoara se va lăsa călcată în picioare, atunci nu cunoaşte acest oraş care a fost ocupat şi umilit şi rănit de multe ori, dar de fiecare dată a revenit cu forţă şi cu determinare şi un spirit de neclintit”, a mai declarat Dominic Fritz.

„Nu ne este frică de vot”

În discursul său, Dominic Fritz a mai spus că „refuză ideea că România este condamnată să aleagă la nesfârşit între două rele”.

„Refuz ideea că România este condamnată să aleagă la nesfârşit între două rele, între un sistem vechi reprezentat de PSD şi aliaţii săi din instituţiile publice şi justiţie, care ne spune de zeci de ani că fără ei nu se poate guverna această ţară. Asta pe de o parte sau, pe de altă parte, extremismul AUR care pretinde că răspunsul la toate frustrările noastre este să întoarcem România la vremuri de glorie care n-au existat niciodată şi care inventează permanent duşmani în exterior ca să acopere propria goliciune”, a transmis liderul USR.

El a afirmat că vor lupta pentru un guvern fără PSD şi fără AUR.

„România merită mai mult decât această alegere. Şi tocmai de aceea vreau să spun limpede, fără formule complicate, fără echivoc care este obiectivul nostru politic. Vom lupta pentru un guvern fără PSD, fără AUR, fără zboruri de lux, fără scandaluri de galerie, fără spectacolul penibil prin care prietenii lui Grindeanu încearcă să ascundă cum îşi umplu cutiile de pantofi pentru o viaţă de lux”, a mai declarat preşedintele USR.

Fritz a mai afirmat că nu le este frică de toată maşinăria de intimidare pornită de sistem.

„Şi pentru că sunt şi televiziunile aici, dacă există posibilitatea democratică să construim o astfel de majoritate acum, vom lupta pentru ea acum. Dacă va fi nevoie ca România să treacă prin alegeri anticipate, vom merge în faţa românilor, vom cere încrederea lor, vom lupta să câştigăm aceste alegeri, fie acum, fie în 2028. Să fie clar. Nu ne este frică de vot. Nu ne este frică de votul oamenilor şi se pare că nu toţi oamenii politici pot să spună asta că nu le este frică dacă ne uităm la PSD. Dar, cu siguranţă, dacă vorbim de frică, nu ne este frică de toată maşinăria de intimidare pornită de sistem. Nu ne lăsăm opriţi nici de înjurăturile lui Ponta, nici de telefoanele Liei”, a mai transmis preşedintele USR.





