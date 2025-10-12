Dominic Fritz: „Sunt în PSD forțe care își doresc să nu se schimbe nimic”

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat, la Digi24, că această coaliţie este „neobişnuită”, iar prezenţa USR şi a miniştrilor săi „nu este neapărat comodă pentru ceilalţi”. În legătură cu Sorin Grindeanu, care a afirmat că ar prefera o coaliţie fără USR, Fritz a precizat că liderul interimar al PSD este în campanie electorală internă şi de aici vin „înţepăturile”.

Întrebat, duminică seară, de ce crede că Sorin Grindeanu a afirmat că ar fi preferat o coaliţie fără USR, Dominic Fritz a explicat că Grindeanu se află în campanie electorală.

„Domnul Grindeanu este într-o campanie internă, am înţeles vrea să devină noul preşedinte PSD, ales la un congres care sperăm cu toţii va fi în curând. Se pare că aceste înţepături sunt, cum să spun, o bună strategie de campanie internă. Întotdeauna este nevoie de un adversar extern. Adevărul este că această coaliţie este neobişnuită, adevărul este că în circunstanţe normale, probabil, coaliţia de guvernare ar arăta altfel”, a declarat Dominic Fritz, citat de News.ro.

Întrebat dacă miniştrii USR simt o frână din partea PSD, Fritz a spus că prezenţa USR în guvern nu este una comodă.

„Cu siguranţă, prezenţa USR, prezenţa noastră, activitatea miniştrilor noştri nu este neapărat o prezenţă comodă pentru ceilalţi şi e evident că elementul nou în această guvernare suntem noi, sunt colegii de la USR, că până acum câteva luni ceilalţi trei parteneri au funcţionat bine mersi. Dar iată că nu a fost aşa de bine pentru ţară”, a mai afirmat Fritz.

Potrivit acestuia, „prezenţa USR, chiar dacă nu este întotdeauna cea mai comodă pentru cei vechi, este una benefică şi importantă pentru ţară”.

„Sunt în PSD, bineînţeles, sunt forţe care îşi doresc să nu se schimbe nimic, iar responsabilitatea noastră a celor care purtăm responsabilitate în această coaliţie este să marginalizăm aceste voci şi aceste forţe care vor ca totul să rămână cum este”, a afirmat Fritz.

Într-un interviu la Antena 3, duminică seară, Sorin Grindeanu a afirmat că ar fi preferat o coaliţie fără USR, la fel cum crede că şi USR ar fi preferat o coaliţie fără PSD, doar că fără PSD nu se poate face majoritate.