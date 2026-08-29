Donald Trump a anunțat „cel mai mare acord petrolier din istoria lumii”: Investiții de 100 de miliarde de dolari

Statele Unite și Venezuela au anunțat că au încheiat un acord petrolier „istoric”, în urma căruia SUA vor prelua controlul majoritar asupra a peste 65 de miliarde de barili din rezervele venezuelene, transmite France Presse.

Într-un mesaj publicat pe Truth Social, președintele american Donald Trump l-a calificat drept „cel mai mare acord petrolier din istoria lumii”, care, potrivit acestuia, ar dubla rezervele de petrol ale Statelor Unite.

El precizează că acordul a fost încheiat „în strânsă colaborare cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez” și „prin intermediul unui parteneriat cu întreprinderi private”.

Caracas a confirmat că a semnat un acord petrolier „istoric” cu Statele Unite, Rodriguez mulțumindu-i „călduros” lui Donald Trump într-un comunicat publicat pe rețelele sociale.

Investiții de 100 de miliarde de dolari

Potrivit acesteia, acordul prevede „dezvoltarea a 17 zăcăminte strategice, cu un potențial dovedit de 65 de miliarde de barili de petrol, o investiție de peste 100 de miliarde de dolari și venituri fiscale de peste 209 miliarde de dolari pentru statul” venezuelean.

„Pentru poporul venezuelean, acest acord (…) va susține mii de locuri de muncă bine remunerate și va favoriza reconstrucția economiei venezuelene”, a declarat, de asemenea, șeful diplomației americane, Marco Rubio, pe X, confirmând „aproape 100 de miliarde de dolari de investiții private” în țară.

Venezuela dispune de cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, cu peste 303 miliarde de barili. Însă producția sa rămâne limitată.

„Nu îi va costa nimic pe contribuabilii americani”.

În paralel, stocurile strategice americane („strategic petroleum reserve”, sau SPR) se află la cel mai scăzut nivel din noiembrie 1982, potrivit datelor Agenției Americane de Informații privind Energia (EIA).

Washingtonul s-a angajat să elibereze treptat 172 de milioane de barili din cele 415 de milioane care alcătuiau SPR la sfârșitul lunii februarie, pentru a compensa perturbările în aprovizionare și creșterea prețurilor petrolului brut legate de războiul în curs din Orientul Mijlociu.

Potrivit lui Donald Trump, „această tranzacție istorică” între Statele Unite și Venezuela va permite „reducerea considerabilă a prețului benzinei pentru toți americanii, și asta timp de mulți ani”.

Președintele american asigură, de asemenea, că acest acord „nu îi va costa nimic pe contribuabilii americani”.

„Principala problemă era legată de siguranță și securitate”

De la raidul militar american care a permis, la începutul lunii ianuarie, capturarea lui Nicolas Maduro, Donald Trump dorește să relanseze exploatarea resurselor petroliere și de gaze din Venezuela sub propria sa conducere.

Guvernul american încearcă să încurajeze companiile americane să se implice în această țară, stârnind însă reacții mixte în fața investițiilor masive necesare pentru refacerea infrastructurii petroliere a țării și pentru extragerea „aurului negru”.

O reticență generată și de exproprierile efectuate de regimul venezuelean în trecut. Gigantul american ExxonMobil a fost, de exemplu, expropriat de două ori.

„Principala problemă din Venezuela era legată de siguranță și securitate”, a declarat pentru AFP John Kilduff, analist la Again Capital.

Potrivit acestuia, Statele Unite ar putea urmări, prin acest acord, „crearea unui fel de zonă de stat în care companiile americane să se poată stabili, să-și desfășoare activitățile fără a suferi repercusiuni și (…) să elimine riscul politic care însoțește de obicei investițiile în Venezuela”.

Rămân totuși numeroase „zone de incertitudine”

Pentru Jorge R. Pinon, cercetător la Energy Institute al Universității din Texas din Austin, rămân totuși numeroase „zone de incertitudine”, în special riscul ca un viitor guvern venezuelean să schimbe brusc „regulile jocului”, punând sub semnul întrebării orice acord actual.

„Sunt proiecte care, cu siguranță, vor dura mulți ani până vor vedea lumina zilei și vor da roade”, a estimat expertul în domeniul petrolier Oswaldo Felizzola.

Pentru Elias Ferrer, fondatorul think tank-ului Orinoco Research, acest anunț se înscrie într-un „joc de narațiuni în jurul unor acorduri care erau deja în curs de negociere”, achiziția de țiței venezuelean de către Statele Unite fiind, în orice caz, „garantată”.

Potrivit expertului, Donald Trump prezintă aceste acorduri ca pe o victorie politică, încadrându-le în contextul mai larg al conflictului din Orientul Mijlociu și al creșterii vertiginoase a prețurilor la energie.