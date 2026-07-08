Una dintre cele mai vechi arme din politica americană: De ce a reluat Trump, de 81 de ori în doar două săptămâni, o strategie din Războiul Rece

Președintele american Donald Trump și-a intensificat semnificativ avertismentele cu privire la pericolele comunismului în ultimele două săptămâni, potrivit unei analize realizate de Reuters, în timp ce echipa lui politică testează dacă mesajul are ecou și în afara cercului său de susținători fideli, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului („midterms”) din noiembrie.

Utilizarea termenului „comunism” de către Trump s-a accelerat după 23 iunie, când o serie de candidați democrați de stânga au câștigat alegerile primare din New York, conform analizei comentariilor lui publice și a postărilor de pe rețelele de socializare.

De atunci, Trump a invocat comunismul de 81 de ori, numindu-i pe unii dintre candidații victorioși „comuniști înrăiți și fără Dumnezeu”.

Concluziile preliminare ale grupurilor de discuție organizate de echipa lui sugerează că mesajul mobilizează puternic baza electorală a lui Trump și ar putea stimula participarea la scrutin a alegătorilor republicani care votează rar, potrivit a două persoane familiarizate cu această chestiune. Totuși, această strategie pare mai puțin eficient în rândul independenților – adesea decisivi în competițiile electorale strânse – și al alegătorilor mai tineri care nu au trăit perioada Războiului Rece.

Succesul socialiștilor democrați și al altor candidați progresisti în cadrul alegerilor primare ale Partidului Democrat din Colorado, Kentucky, New York, Ohio, Texas și din alte părți le-a oferit lui Trump și colegilor săi republicani o nouă linie de atac: prezentarea democraților ca fiind extremiști, în loc să apere bilanțul președintelui american în ceea ce privește combaterea scumpirii traiului.

Mulți dintre candidații progresiști susțin că soluția la problema accesibilității înseamnă impozitarea celor bogați, reducerea cheltuielilor militare, opoziția față de finanțarea acordată Israelului de către SUA, extinderea programelor finanțate de guvern și desființarea Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA.

Trump – cunoscut pentru stilul său politic fără menajamente – s-a grăbit să-i eticheteze pe susținătorii acestor propuneri drept comuniști. Mulți dintre candidați, însă, se identifică drept socialiști democrați care pledează pentru aplicarea unor politici progresiste prin intermediul alegerilor, în timp ce comunismul urmărește abolirea proprietății private și crearea unei societăți fără clase.

Olivia Wales, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat că „îmbrățișarea socialismului și a comunismului de către democrați” reprezintă o „amenințare existențială pentru țara noastră”, iar Trump „va continua să denunțe radicalismul acestora și să creeze un contrast puternic cu agenda lui bazată pe bunul simț, «America First»”.

Comparația dintre socialism și comunism

În discursul său din 4 iulie adresat americanilor, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la Declarația de Independență a țării față de Marea Britanie, Trump a avertizat asupra ascensiunii comunismului, comparându-l cu un cancer care trebuie îndepărtat.

„Trebuie să-l extirpați, și trebuie să o faceți repede”, a declarat el în cadrul unui miting organizat la National Mall din Washington.

Prin prezentarea democraților ca socialiști și comuniști, Trump a readus în actualitate una dintre cele mai vechi arme din politica americană. Republicanii Richard Nixon și Ronald Reagan au folosit amândoi această strategie de atac în timpul Războiului Rece. Însă decizia lui Trump de a folosi o sărbătoare a Zilei Independenței, care este în mod tradițional apolitică, pentru a-și ataca adversarii politici a reprezentat un context neobișnuit pentru acest mesaj.

În culise, consilierii lui Trump testează noul mesaj cu grupuri de discuție, în timp ce republicanii se pregătesc pentru cea mai disputată etapă dinaintea alegerilor din noiembrie, care vor decide controlul asupra Congresului SUA.

Concluziile preliminare indică faptul că „comunismul” poate fi mai eficient decât „socialismul” în anumite curse electorale, în timp ce „socialismul” ar putea avea un impact mai larg în reclamele plătite și în mesajele transmise la nivel de circumscripție, a declarat una dintre cele două persoane familiarizate cu grupurile-țintă.

Republicanii consideră că mesajul rezonează în special cu alegătorii hispanici din Florida – unde apelurile antisocialiste au găsit de mult timp ecou în rândul alegătorilor ale căror familii au fugit de guvernele de stânga din America Latină –, dar și cu cei din Texas.

„Este un mesaj atractiv pentru alegători și va contribui la evidențierea contrastului în noiembrie”, a declarat Alex Pfeiffer, purtător de cuvânt al MAGA Inc.

Un sondaj de opinie realizat de Gallup în 2025 a arătat că americanii încă privesc socialismul mai degrabă negativ decât pozitiv, 57% având o părere negativă și 39% una pozitivă, deși democrații erau mai favorabili socialismului decât capitalismului.

Amy Koch, o strategă republicană, a declarat că se îndoiește că eticheta de „comunist” ar spori atractivitatea partidului în rândul alegătorilor mai tineri sau al independenților. „Pur și simplu nu cred că comunismul înseamnă același lucru pentru cineva sub 55 de ani”, a spus ea.

Suzan DelBene, membră a Camerei Reprezentanților, care prezidează comitetul de campanie al democraților din camera inferiorară a Congresului SUA, a declarat, într-un comunicat, că republicanii „recurg la atacuri disperate care, de fapt, nu vizează problemele economice”.

Republicanii în ofensivă

Numai în ultima săptămână, Trump a invocat comunismul în timpul unei discuții cu jurnaliștii în Biroul Oval, la inaugurarea Bibliotecii Prezidențiale Theodore Roosevelt din Dakota de Nord și la festivitățile prilejuite de împlinirea a 250 de ani de la nașterea lui Theodore Roosevelt, organizate la Muntele Rushmore și la National Mall.

El l-a catalogat drept „cea mai gravă amenințare la adresa țării noastre de la înființarea sa”, a afirmat că acesta reprezintă potențial o amenințare mai mare decât Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial sau atacurile din 11 septembrie 2001 și l-a calificat drept „o amenințare mortală la adresa libertății americane”.

Strategia le oferă republicanilor o modalitate de a trece la ofensivă după ce au petrecut luni întregi apărând bilanțul economic al lui Trump, chiar și în timp ce consilierii săi se străduiau să-l mențină concentrat pe accesibilitatea prețurilor, problema principală pentru alegători.

Trump a subminat în repetate rânduri acest mesaj, afirmând că iubește inflația, în timp ce a catalogat creșterile prețurilor la benzină cauzate de conflictul cu Iranul drept „mărunțiș” și a numit proiectul de lege bipartizan privind locuințele, menit să reducă prețurile caselor, „o mare plictiseală”.

Liderii republicani, printre care președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și președintele Comitetului Național Republican, Joe Gruters, acționează rapid pentru a amplifica mesajul lui Trump, prezentând alegerile de la jumătatea mandatului ca o alegere între „bunul simț și extremism”.