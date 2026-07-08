VIDEO Donald Trump a ordonat la summitul NATO ruperea tuturor relațiilor comerciale cu un stat membru: „Sunt fără speranță”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri la summitul NATO de la Ankara că i-a ordonat lui Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei, să întrerupă toate relațiile comerciale cu Spania, descriind Madridul drept „un partener îngrozitor” în cadrul alianței, transmite Reuters.

Trump, care a vorbit alături de secretarul general al NATO Mark Rutte la începutul summitului de la Ankara, a spus că nu dorește ca țara sa să mai aibă nicio relație de afaceri cu Spania.

Trump și-a exprimat în repetate rânduri frustrarea față de Spania, care nu a fost de acord cu noul obiectiv al NATO privind cheltuielile pentru apărare, de 5% din PIB, și al cărei guvern socialist a refuzat să permită Statelor Unite să își folosească spațiul aerian sau bazele de pe teritoriul spaniol în războiul cu Iran.

„Spania nu este de acord cu nimic și nu ar trebui să o susțineți”, i-a spus Trump lui Rutte.

„Nu vreau să mai fac niciun fel de comerț cu ei, în regulă?”, a afirmat el, întorcându-se către Bessent, care a răspuns: „Da, domnule”.

Trump tells Scott Bessent and Marco Rubio to cut off trade and diplomatic visits with Spain while the head of NATO watches uncomfortably.



“I don’t want to do any more trade with them, alright? Immediately—don’t even talk to them.” 😭 pic.twitter.com/qEAO48xnJS — johnny maga (@johnnymaga) July 8, 2026

Mesaj dur al lui Trump la adresa Spaniei

„Oprește totul imediat. Nici măcar să nu mai vorbești cu ei. Sunt fără speranță. Sunt niște oameni răi”, a adăugat Trump. „Câștigă atât de mulți bani de pe urma relațiilor comerciale cu noi, iar noi ne vom asigura că vor câștiga mult mai puțin. Nu vreau să mai avem nicio relație de afaceri cu ei”, a subliniat Trump.

Statele Unite au două baze militare importante în Spania: Baza Navală Rota și Baza Aeriană Morón.

Un email intern al Pentagonului dezvăluit anterior de Reuters prezenta opțiuni prin care Statele Unite ar putea sancționa aliații din NATO despre care consideră că nu au sprijinit operațiunile militare americane în războiul cu Iranul, inclusiv suspendarea Spaniei din Alianță.

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