Summitul NATO de la Ankara, a doua zi. Principalele decizii și subiecte discutate azi / Nicușor Dan, declarații în scurt timp

Summitul NATO de la Ankara continuă astăzi cu noi discuții, pe tema cheltuielilor militare, a Ucrainei și probabil pe tema Iranului. Președintele Nicușor Dan va face noi declarații despre mizele României la reuniunea de la Ankara, după o zi în care au fost luate mai multe decizii.

În prima zi a reuniunii, liderii NATO au anunțat contracte de armament în valoare de zeci de miliarde de dolari.

Corespondentul HotNews la Ankara, Laurențiu Ungureanu, va transmite principalele informaţii de la Summitul NATO din capitala Turciei.

Președintele României Nicușor Dan este așteptat să facă noi declarații de la Ankara, în jurul orei 9.00, înainte de discuțiile din a doua zi a summitului NATO.

Oficial, pe agenda președintelui, apare doar participarea la reuniunea NATO, de la ora 10.00, când începe ceremonia de întâmpinare.

Agenda de azi a summitului NATO

A doua zi a reuniunii la nivel înalt, organizată în capitala Turciei, aduce întâlniri-cheie între liderii Alianței, inclusiv discuția dintre președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

După recepția și dineul oficial de la Complexul Prezidențial Beștepe de marți seară, discuțiile continuă în același loc. Liderii celor 32 de state aliate vor aborda teme precum cheltuielile militare, războiul din Ucraina și, probabil, dosarul Iran.

Deciziile luate în prima zi

Marți au fost anunțate deja mai multe decizii, în timp ce membrii NATO au încercat în repetate rânduri să-i demonstreze lui președintelui american Donald Trump că își intensifică eforturile în domeniul apărării, după cum scrie Reuters.

Înaintea de sosirea președintelui american, Rutte a prezentat o serie de inițiative și acorduri în cadrul unui forum al industriei de apărare și a cerut „o revoluție” a industriei de apărare în cadrul alianței

Acordurile, a căror valoare este estimată la cel puțin 50 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial NATO, includ achiziționarea de către țările europene a unor drone de supraveghere de la compania americană Northrop Grumman, precum și achiziționarea de avioane de supraveghere GlobalEye de către NATO de la compania suedeză Saab.

România se alătură Băncii pentru Apărare

Tot marți, oficialii români au anunțat și înscrierea Bucureștiului printre membrii fondatori ai Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, o inițiativă promovată de Canada.

Mai exact, președintele Nicușor Dan a afirmat că România este onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (Defence, Security and Resilience Bank – DSRB).

„Noua instituție financiară multilaterală va contribui la consolidarea capacității statelor membre de a finanța investiții în domeniul apărării și securității, prin extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanțare și sprijinirea dezvoltării capacităților industriale, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii. În calitate de membru fondator, România își reafirmă angajamentul de a contribui la dezvoltarea acestui nou instrument de cooperare și este onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale Băncii”, a scris Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Cinci firme românești la Forumul Industriei de Apărare

Tot la Ankara a avut loc și Forumul Industriei de Apărare, la care au fost prezente și cinci firme românești au participat la Forumul Industriei de Apărare.

Prezenţa celor 5 firme nu a fost însă anunţată publicului de către autorităţile române în niciun mod, nici măcar după evenimentul de marți. HotNews a întrebat de ce. Care sunt cele cinci firme românești și ce au spus oficialii români?