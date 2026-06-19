Donald Trump a primit noul avion Air Force One, donat de familia regală din Qatar

Armata aerului americană a anunţat vineri că a primit noul avion prezidenţial Air Force One, donat de Qatar, şi a dezvăluit primele imagini ale acestui Boeing 747 larg modificat care a suscitat discuţii de ordin etic şi de securitate, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Proaspăt vopsit în noile culori roşu, alb şi albastru şi dotat cu cele mai recente modificări aduse de guvern, avionul a intrat în serviciu” pentru preşedinte, au anunţat Forţele aeriene ale SUA într-un comunicat, în timp ce jurnalişti care îl însoţeau pe Donald Trump au publicat, de asemenea, imagini cu avionul într-un hangar al unei baze aeriene din apropierea Washingtonului.

Statele Unite au acceptat, în mai 2025, un avion de tip Boeing 747, oferit cadou de Qatar, iar Forțele Aeriene au fost solicitate să găsească rapid o soluție pentru modernizarea acestuia, astfel încât să poată fi folosit ca noul Air Force One.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a acceptat aeronava, evaluată la 400 de milioane de dolari, pentru a deveni avionul oficial al președintelui Donald Trump.

Noul avion prezidențial al lui Donald Trump Foto: U.S. AIR FORCE / UPI / Profimedia

Un cadou controversat

Experți în drept au ridicat semne de întrebare privind aplicarea legilor referitoare la cadourile primite de la guverne străine, care au scopul de a preveni corupția și influențele neadecvate. Democrații au încercat, de asemenea, să blocheze acceptarea avionului.

Qatarul a respins îngrijorările legate de această tranzacție, iar Donald Trump a respins la rândul său obiecțiile de ordin etic, afirmând că ar fi „o prostie” să nu accepte avionul.

Potrivit experților, adaptarea avionului de lux oferit de familia regală din Qatar va necesita îmbunătățiri semnificative în materie de securitate, sisteme de comunicații capabile să împiedice interceptările și dotări care să permită respingerea atacurilor cu rachete. Costurile acestor modificări ar putea ajunge la câteva sute de milioane de dolari.

Donald Trump Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Costurile exacte nu sunt cunoscute, însă ar putea fi semnificative, având în vedere că proiectul actual al Boeing pentru construirea a două noi avioane Air Force One depășește 5 miliarde de dolari.