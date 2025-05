Cum a ajuns Trump să caute un Nou Air Force One în Qatar. „Suntem Statele Unite ale Americii. Ar trebui să avem cel mai impresionant avion”, a spus el

Președintele Trump dorea o soluție rapidă la problema sa cu Air Force One. Statele Unite au semnat un contract de 3,9 miliarde de dolari cu Boeing în 2018 pentru două avioane care urmau să fie folosite ca Air Force One, dar o serie de întârzieri au încetinit lucrările mult peste termenul limită de livrare din 2024, scrie New York Times

Acum, Trump zboară cu aceleași avioane vechi care l-au transportat pe președintele George H.W. Bush acum 35 de ani. Acele avioane nu mai sunt în producție și necesită întreținere și reparații frecvente, iar oficiali din ambele partide fac presiuni de peste 10 ani pentru înlocuirea lor.

Trump, însă, își dorește un avion nou cât timp e încă în funcție. Dar cum?

„Suntem Statele Unite ale Americii”, a declarat Trump luna aceasta . „Cred că ar trebui să avem cel mai impresionant avion.”

Air Force One . Credit line: Brendan King / Alamy / Profimedia

Povestea modului în care administrația Trump a decis să accepte gratuit un Boeing 747-8 de lux din Qatar pentru a servi drept Air Force One a implicat săptămâni de coordonare secretă între Washington și Doha. Pentagonul și biroul militar al Casei Albe au intrat în acțiune, iar trimisul lui Trump pentru Orientul Mijlociu, Steven Witkoff, a jucat un rol cheie.

La scurt timp după ce dl Trump a preluat mandatul, oficialii militari au început să discute despre cum ar putea Statele Unite să cumpere un avion temporar pe care dl Trump să-l folosească în timp ce Boeing întârzia livrările, conform unei investigații realizate de The New York Times. Dar, pe 11 mai, președintele a anunțat pe rețelele de socializare că Qatarul va furniza avionul Statelor Unite, l-a caracterizat drept „un CADOU, GRATUIT”.

Există semne de întrebare persistente cu privire la cât de mult sens financiar ar avea acordul încă nesemnat, având în vedere costurile de modernizare a avionului pentru uz prezidențial și de operare pe termen lung – sau chiar dacă avionul ar putea fi gata de utilizare de către Trump înainte de sfârșitul celui de-al doilea mandat.

Schițele aranjamentului care a apărut au atras, de asemenea, dezaprobări atât din partea democraților, cât și a republicanilor de la Washington, precum și a avocaților specializați în etică, care au spus că se pare că fie Trump însuși a luat cadoul, fie că qatarezii îl folosesc cadoul pentru a câștiga favoarurile administrației Trump

Și rămâne neclar exact cum un plan pe care oficialii Pentagonului și alții din cadrul administrației l-au presupus inițial că ar implica cumpărarea avionului din Qatar s-a transformat într-un cadou propus de națiunea din Orientul Mijlociu.

Qatar a negat orice intenție de a folosi tranzacția ca parte a unei campanii de influențare, iar Trump a declarat că nu va mai folosi avionul după ce va părăsi funcția. Unele elemente ale efortului de achiziționare a avionului au fost relatate anterior de CNN.

Donald Trump la bordul Air Force One . Credit line: NICHOLAS KAMM / AFP / Profimedia

Interviurile cu 14 persoane implicate sau informate despre căutarea avionului de înlocuire arată că aceasta a început atunci când Biroul Militar al Casei Albe, care supraveghează călătoriile prezidențiale, a colaborat cu Boeing și Departamentul Apărării pentru a întocmi o listă cu fiecare model 747 de ultimă generație de pe piață, cu o configurație de avion business, care ar putea fi adaptat mai rapid într-un avion prezidențial.

În lume existau doar opt avioane care se încadrau în cerințele impuse, inclusiv un avion cu etaj pe care Qatarul încerca să-l vândă de câțiva ani, fără succes

O broșură a aeronavei promova exact genul de opulență pe care Trump îl preferă. În dormitor existau „materiale moi de cea mai înaltă calitate”, alături de „piele luxoasă și furniruri din lemn deosebite” și o baie „cu design opulent”, care este „aproape o operă de artă”.

Emirul Qatarului donase Turciei aceeași marcă și model în 2018, ca gest de sprijin pentru președintele Recep Tayyip Erdogan. Erdogan a susținut Doha în timp ce rivalii înverșunați ai țării din regiune au rupt legăturile diplomatice și de transport cu Qatarul, izolând-o efectiv.

Dar acest al doilea 747 era încă disponibil pentru vânzare.

Dl. Witkoff, un vechi prieten al lui Trump din primii ani în domeniul imobiliar din New York, îi cunoștea bine pe qatarezi. Fondul suveran de investiții al țării îl salvase în 2023, când o tranzacție imobiliară din Central Park South a dat greș.

Așa că Witkoff a luat legătura cu qatarezii pentru a întreba despre avion.

Steve Witkoff Foto: Evelyn Hockstein / AP / Profimedia

Dragoste la prima vedere

Până la mijlocul lunii februarie, Qatarul fusese de acord să trimită avionul în Florida atunci când Trump se afla la stațiunea sa din Mar-a-Lago, pentru a putea vedea avionul direct.

Avionul a sosit în dimineața zilei de sâmbătă, 15 februarie, după un zbor direct de la Doha la West Palm Beach, Florida, conform zborurilor înregistrărilor. Trump a părăsit clubul său pentru o scurtă călătorie cu mașina până la aeroport și a coborât din limuzină în jurul orei 10 dimineața, pentru a vedea un avion care fusese folosit cândva de familia regală qatareză.

„Fiecare suprafață și detaliu din această cameră reflectă designul opulent”, se arată în broșura de vânzări. „Cel mai înalt nivel de măiestrie și pricepere inginerească a fost aplicat pentru a amenaja meticulos interiorul.”

Documente obținute de The New York Times prin intermediul unei arhive de pe internet arată materiale de marketing pentru avion, pe care guvernul qatarez încearcă să-l vândă de ani de zile, fără succes.

Puntea superioară are un salon și un centru de comunicații, în timp ce dormitorul principal ar putea fi „convertit într-o unitate completă de transport al pacienților medicali, cu alimentare directă cu oxigen”. Pentru personal, exista o secțiune „de clasă business” cu 12 scaune complet rabatabile.

„Este o bestie uriașă”, a declarat Marc Foulkrod, un inginer aerospațial care la un moment dat a încercat să ajute Qatarul să vândă avionul, într-un interviu acordat vineri.

„Boeing a construit un avion extraordinar ”, a spus dl Foulkrod, care deține o firmă de consultanță ce ajută clienți bogați și șefi de stat să cumpere avioane cu reacție.

Însă astfel de avioane au un număr limitat de cumpărători. „S-ar putea să găsești acel tip singular, cu un super-ego, care vrea să cumpere unul și să se plimbe cu el”, a spus Foulkrod.

Marile companii aeriene nu au fost interesate să cumpere avionul deoarece acesta nu era configurat pentru uz comercial. Iar avioanele 747 sunt mai puțin populare în zilele noastre chiar și în rândul șefilor de stat. Avioanele au patru motoare și sunt scumpe de întreținut și operat. Obținerea de piese în timp va deveni, de asemenea, mai dificilă, deoarece avioanele nu se mai fabrică.

Chiar și zborul cu avionul până în Statele Unite pentru ca Trump să poată face furori a fost o întreprindere extrem de costisitoare.

Costul de operare al unui astfel de avion este estimat la 25.000 de dolari pe oră, potrivit unei reviste de specialitate.

Costul orar de închiriere a unui astfel de avion este chiar mai mare, de aproximativ 35.000 de dolari. Asta înseamnă că un zbor dus-întors de la Doha la Florida, de aproximativ 30 de ore în aer – fără a include timpul petrecut la sol – ar fi putut costa probabil chiar și 1 milion de dolari pentru un zbor închiriat.

Casa Albă a sugerat la vremea respectivă că vizita domnului Trump la bordul avionului qatarez avea scopul de a pune presiune pe Boeing pentru a accelera lucrările la noile sale avioane prezidențiale.

După ce Trump s-a uitat la avion, un lucru a fost clar: a fost dragoste la prima vedere.

Întorcându-se la Washington cu unul dintre avioanele Air Force One 747 existente, s-a minunat de ceea ce văzuse din interiorul avionului qatarez și a vorbit despre el ca și cum achiziționarea lui pentru uz personal ar fi fost o afacere încheiată. O re- vopsire și alte câteva îmbunătățiri rapide, și ar putea fi gata în decurs de un an pentru ca Trump să poată zbura cu el.

Discuțiile despre achiziționarea acestuia s-au intensificat.

Avioanele Boeing pentru care Statele Unite plătiseră deja au devenit o prioritate secundară pentru Casa Albă. Elon Musk fusese însărcinat să-i facă presiuni pe cei de la Boeing să acționeze mai rapid în ceea ce privește achiziționarea lor, dar oficialii Forțelor Aeriene estimau că cel mai devreme în 2027 va fi gata primul dintre cele două avioane noi pentru Trump.

Oficialii din Qatar încercau să vândă avionul 747 din 2020. Avionul, livrat de Boeing în 2012, valorează între 150 și 180 de milioane de dolari în starea sa actuală, a estimat Foulkrod.

Dar s-a dovedit că, până la urmă, Qatarul nu va vinde avionul.

„Un cadou, gratuit”

Când Trump a vizitat aeronava pe 15 februarie, discuțiile despre cum să o achiziționeze se schimbaseră. Discuțiile dintre consilierii de rang înalt ai dlui Trump s-au schimbat de la o vânzare între guverne la o donație.

Aceasta a fost o surpriză pentru oficialii Forțelor Aeriene. Oficialii Pentagonului au declarat că Forțele Aeriene nu au propus în niciun moment ca avionul să fie donat.

Un oficial de rang înalt din administrație a declarat pentru The Times că Qatarul a ridicat în discuție opțiunea unei potențiale donații sau cel puțin că oficialii qatarezi au fost „de acord” cu ideea unui transfer gratuit, de la un guvern la altul, atunci când a fost luată în considerare. Un al doilea oficial a spus că dl. Witkoff, de exemplu, a crezut întotdeauna că tranzacția ar fi o donație.

Un alt oficial a declarat că oficialii qatarezi au propus voluntar ideea unei donații, o problemă pe care Qatarul a refuzat să o abordeze. Unii oficiali ai administrației au avut o reacție simplă: dacă Qatarul era dispus să o ofere cadou, atunci de ce nu ar accepta-o Statele Unite?

Alți oficiali ai administrației și avocați au ajuns la ideea că o donație ar fi mai simplă și mai rapidă decât o vânzare.

Oficialii guvernamentali din Qatar — care își doreau de mult timp să descarce avionul — aveau o versiune diferită a succesiunii evenimentelor, potrivit unei persoane familiarizate cu cronologia lor.

Erau dispuși să trimită avionul în Florida pentru ca Trump să facă un tur personal. Dar avionul urma să fie vândut Statelor Unite, nu oferit cadou.

Ceea ce este clar este că legăturile dintre Statele Unite și Qatar sunt deja extrem de strânse, în mare parte datorită bazei aeriene extinse de acolo, unde Statele Unite au una dintre cele mai mari operațiuni ale lor în Orientul Mijlociu. Și este o relație care implică cheltuieli majore de ambele părți.

Doar din 2003, Qatar a investit peste 8 miliarde de dolari în construirea bazei aeriene Al Udeid, destinată Statelor Unite, conform estimărilor Departamentului de Stat. „Aceste contribuții sunt indispensabile pentru sprijinirea operațiunilor militare americane în întreaga regiune”, se arată într-un raport al Departamentului de Stat publicat în ianuarie.

Qatar a fost dispus să cheltuiască atât de mult pentru a sprijini baza militară a Statelor Unite de pe teritoriul său, în parte, deoarece prezența americană ajută la ținerea la distanță a rivalilor Qatarului, inclusiv a Arabiei Saudite, au declarat oficiali militari americani. De fapt, în timpul vizitei domnului Trump în Qatar, efectuată luna aceasta, el a anunțat că Qatarul se pregătește acum să cheltuiască încă 10 miliarde de dolari pentru baza aeriană de acolo.

Dl. Witkoff are, de asemenea, legături personale puternice cu regatul din Golf, care datează de câțiva ani. Pe lângă ajutorul financiar acordat de fondul suveran de investiții al Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, prim-ministrul Qatarului, a participat la nunta unuia dintre fiii dlui Witkoff.

„Am o relație personală”, a declarat șeicul Mohammed într-un interviu acordat anul acesta lui Tucker Carlson, cam în perioada în care erau în desfășurare negocierile pentru avion, descriind legăturile sale cu Witkoff.

Complicații etice și practice

Rapoartele inițiale conform cărora Qatarul va dona avionul au generat un val de indignare. Avionul ar fi unul dintre cele mai mari cadouri străine primite vreodată de guvernul SUA, destinat utilizării de către o anumită persoană, fără a se intenționa obține aprobarea Congresului.

Legislatorii democrați și grupurile care susțin o bună guvernare și-au exprimat indignarea față de problemele etice substanțiale pe care le prezenta planul. Trump a insistat că donația nu ar fi un cadou personal pentru el, ci pentru Departamentul Apărării .

El a menționat că nu va folosi avionul ca avion privat.

Ca răspuns la o solicitare de comentarii, un oficial al guvernului qatarez, care a vorbit sub condiția anonimatului, în conformitate cu protocolul, a declarat că încă nu s-a luat nicio decizie cu privire la transferul avionului în Statele Unite și că echipele juridice de la Ministerul Apărării din Qatar și de la Departamentul Apărării al SUA încă analizează problema.

Chiar dacă termenii transferului sunt finalizați, oficialii actuali și foști responsabili de achiziții ale Forțelor Aeriene au avertizat că pregătirea avionului qatarez pentru a fi utilizat de Trump nu va fi ușoară.

Boeing a petrecut deja cinci ani transformând avioanele 747 standard pe care Pentagonul le cumpărase în avioane Air Force One, cu îmbunătățiri care includ capacități de comunicații, sisteme de apărare antirachetă și alte măsuri pentru a proteja avioanele de un impuls electromagnetic care ar putea fi cauzat de o bombă nucleară.

Zeci de mici crăpături din fuselajul avioanelor — care se găsesc în mod obișnuit și la modelul 747-8, modelul avionului qatarez — au fost, de asemenea, identificate și reparate .

Avionul qatarez are un interior luxos. Însă ar fi necesare eforturi considerabile pentru a pregăti avionul să servească drept un adevărat Air Force One — inclusiv eliminarea oricăror dispozitive electronice de ascultare ascunse și adăugarea de echipamente avansate de comunicații și sisteme specializate pentru a proteja avionul de un atac cu rachete sau alte amenințări. Și chiar dacă avionul este donat, costul acestor modernizări ar fi enorm, potrivit actualilor și foștilor oficiali ai Pentagonului: cel puțin 1 miliard de dolari.

Dl. Foulkrod a declarat că pregătirea noului avion pentru a fi utilizat de un președinte american ar dura ani de zile – ceea ce ar duce la epuizarea oricărei șanse ca dl. Trump să îl folosească mai devreme de 2027.

„Este ridicol”, a spus dl Foulkrod despre ideea că avionul qatarez ar putea fi o soluție rapidă, adăugând că proiectele Boeing existente ar putea fi probabil accelerate mai mult. „Aceasta este o valoare mai bună decât să încerci să iei un avion de la altcineva și să încerci să-l transformi într-un avion prezidențial. Nu are niciun sens.”

Avionul qatarez se află în prezent la San Antonio, conform fotografiilor cu avionul și înregistrărilor de zbor examinate de The Times.

Congresul nu a aprobat nicio nouă alocare de fonduri pentru lucrări la avion – sau pentru întreținerea acestuia și aprovizionarea cu un echipaj – și va analiza cu atenție orice acord încheiat cu Qatarul.

Oficialii Casei Albe au declarat că iau în considerare angajarea unui contractor militar, pentru a se ocupa de lucrările necesare la avionul qatarez, deși sursa banilor pentru efectuarea acestor lucrări sau chiar prețul total nu au fost făcute publice.

Trump ar putea, de asemenea, să renunțe la cerințele privind sistemele avansate de securitate de pe avion – deși foști oficiali ai Pentagonului au spus că acest lucru ar fi o greșeală, deoarece avionul este o parte esențială a apărării militare a națiunii în timp de război.

Șeicul Mohammed, prim-ministrul qatarez, a numit această mișcare un transfer de rutină între guverne, asemănător asistenței militare pe care cele două națiuni și-o oferă reciproc.

Marți, la o conferință la Doha, el a respins ideea că ar fi fost vorba de mită sau de o tentativă de cumpărare a influenței, numind-o „un lucru normal care se întâmplă între aliați”, bazat pe o „relație instituțională” dintre cele două țări.

Șeicul Mohammed a sugerat, de asemenea, că criticile la adresa propunerii se bazează pe „stereotipul de a vedea Qatarul ca o mică națiune arabă” care „nu își poate găsi drumul fără să o cumpere cu bani”.

Andrew Hunter, care până în ianuarie a ocupat funcția de secretar adjunct al Forțelor Aeriene, supervizând proiectul Air Force One, a declarat că, odată ce avionul va fi achiziționat – prin donație sau cumpărare – acesta va reprezenta un cost nou major pentru guvernul federal.

Numai plata echipajului unui avion Air Force One costă peste 37 de milioane de dolari pe an, iar costul total anual de operare este de 134 de milioane de dolari pe an, arată documentele Pentagonului.

„Nimeni în afară de un stat național – sau o companie aeriană – nu și-ar putea permite să opereze acest avion”, a spus dl Hunter. „Este extrem de scump.”