Trump, anunț sec chiar înainte să plece spre China. Domeniul în care nu are nevoie de ajutorul lui Xi: „Vom câștiga”

Donald Trump înainte de a părăsi Casa Albă din Washington, DC, pentru a se îndrepta spre Beijing, China, pe 12 mai 2026. FOTO: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat marți că va purta o discuție îndelungată cu omologul său chinez Xi Jinping despre conflictul din Iran, în timpul viitoarei sale vizite oficiale în China, dar a adăugat că nu crede că are nevoie de ajutorul lui Xi pentru încheierea războiului, scrie Reuters.

„Nu cred că avem nevoie de ajutor în ceea ce privește Iranul. Vom câștiga într-un fel sau altul, pașnic sau nu”, le-a spus Trump reporterilor la plecarea de la Casa Albă spre China.

Liderii celor două cele mai mari economii ale lumii vor avea prima lor întâlnire față în față după mai bine de șase luni, în încercarea de a stabiliza relațiile tensionate din domeniul comerțului, războiul SUA și al Israelului cu Iranul și alte domenii de dezacord.

Trump se îndreaptă spre China pe fondul războiului nerezolvat cu Iranul, în condițiile în care negocierile diplomatice pentru a-l încheia se află într-un impas. Beijingul menține relații cu Teheranul și rămâne un consumator important al exporturilor iraniene de petrol.

Trump a făcut presiuni până acum asupra Chinei să-și folosească influența pentru a determina Teheranul să încheie un acord cu Washingtonul și să pună capăt conflictului care a început când SUA și Israelul au lansat atacurile aeriene asupra Iranului, la sfârșitul lunii februarie.

Președintele republican urmează să sosească la Beijing miercuri, înaintea discuțiilor programate pentru joi și vineri. Va fi prima lui vizită în China din 2017 încoace.

Trump a declarat ulterior reporterilor: „Avem multe lucruri de discutat. Sincer să fiu, nu aș spune că Iranul este unul dintre ele, pentru că avem Iranul sub control.”