„Gardienii” Strâmtorii Ormuz: Trump anunță cine va păzi calea navigabilă strategică, pentru „o sumă mare de bani”

Statele Unite vor prelua probabil controlul asupra Strâmtorii Ormuz, a afirmat luni președintele american Donald Trump, care a precizat că SUA ar trebui să fie remunerate pentru controlul acestei căi navigabile strategice, informează Reuters.

„Vom păstra controlul asupra strâmtorii și, probabil, o vom administra. Vom deveni gardienii strâmtorii. Poate că vom numi acest lucru «îngerul păzitor al strâmtorii». Și ar trebui să fim remunerați pentru asta”, a declarat el într-un interviu telefonic acordat emisiunii „Fox & Friends” de la Fox News.

Controlul asupra Strâmtorii Ormuz, o rută vitală pentru aprovizionarea mondială cu petrol, a devenit unul dintre principalele câmpuri de luptă ale conflictului. Blocada efectivă asupra strâmtorii, impusă de către Iran, a cauzat creșterea prețurilor la energie și a amplificat îngrijorările legate de inflație la nivel global.

„O vom păzi. Vom fi plătiți pentru a o păzi – cu o sumă mare de bani”, a susținut Trump.

„Vom fi despăgubiți, pentru că celelalte națiuni sunt foarte bogate. Ele sunt de partea noastră și nimeni nu se poate aștepta ca noi să facem asta pe gratis”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

După ce a anunțat sâmbătă închiderea căii navigabile în urma a ceea ce a descris drept un tranzit neautorizat, duminică Teheranul a transmis că trecerea rămâne suspendată și că permisele vor fi eliberate odată ce „stabilitatea și calmul” vor fi restabilite.

„Am avut o înțelegere. Era o înțelegere încheiată, iar apoi ei au încălcat-o. Întotdeauna o încalcă. Am avut 10 înțelegeri cu acești oameni, așa că îi vom lovi foarte tare”, spusese anterior Trump.

Garda Revoluționară Iraniană (IRGC) a transmis luni, într-un comunicat, că singura modalitate de a restabili traficul maritim normal prin strâmtoare o reprezintă încetarea intervențiilor militare americane în această zonă maritimă și a avertizat că „interferențele continue ar putea duce la incidente mai grave în sectorul global al petrolului și gazelor”.

Forțele americane și iraniene au făcut schimb de atacuri intense cu rachete și drone pe parcursul weekendului și până luni, Teheranul afirmând că a lovit facilități militare americane din întregul Golful Persic și a menținut Strâmtoarea Ormuz închisă, ceea ce a cauzat creșterea prețurilor petrolului.

Ultimele schimburi de focuri marchează o escaladare bruscă atât a ritmului, cât și a amplorii geografice a atacurilor din ultima săptămână, punând sub semnul întrebării acordul provizoriu semnat luna trecută între SUA și Iran pentru redeschiderea strâmtorii și încetarea ostilităților, în timp ce părțile urmează, teoretic, să continue negocierile timp de încă 60 de zile.