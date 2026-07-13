Statele Unite au lovit „zeci de ținte” în Iran peste noapte. Reacția Teheranului

Statele Unite au bombardat Iranul luni, pentru a doua zi consecutivă, afirmând că au lovit „zeci de ținte” pentru a-i submina controlul asupra strâmtorii Ormuz, în timp ce Teheranul susține, la rândul său, că a lovit baze militare din Golf folosite de Statele Unite, transmite AFP.

Reînceperea ostilităților în weekend și anunțul făcut de Iran privind o nouă închidere a strâmtorii Ormuz, o rută strategică pentru comerțul mondial cu hidrocarburi, au determinat o nouă creștere puternică a prețurilor petrolului luni dimineață.

Începând cu ora 00:30, ora Teheranului (ora 23:00 în România), armata americană a efectuat o nouă serie de atacuri împotriva Iranului. Cinci ore mai târziu, aceasta a anunțat în cele din urmă că le-a încheiat.

Forțele americane „au vizat sistemele iraniene de apărare aeriană, radarele de coastă, capacitățile de rachete și drone, precum și ambarcațiunile mici”, a afirmat Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (Centcom) pe X.

The U.S. Central Command (CENTCOM) has released footage showing U.S. Navy F/A-18E Super Hornets assigned to Strike Fighter Squadron 151 (VFA-151) taking off from the USS Abraham Lincoln (CVN-72), alongside BGM-109E Tomahawk land-attack cruise missiles (LACMs) being launched from… pic.twitter.com/yqRcgRBrFE — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) July 13, 2026

Potrivit presei de stat iraniene, aceste bombardamente au vizat zone întinse din vestul și sudul Iranului, în special insula Qeshm și Bandar Abbas, în zona Strâmtorii Ormuz, dar și provincia Khuzistan, situată la granița cu Irakul.

În Mahchahr, un atac american a ucis cel puțin o persoană și a rănit patru, potrivit unui responsabil local citat de agenția oficială Irna. Duminică seară această agenție a raportat, de asemenea, un mort și doi răniți pe insula Farur, din Golful Persic.

Obiectivul declarat al Washingtonului este același cu cel de duminică: să încerce să împiedice Teheranul „să atace echipajele civile și navele comerciale” în strâmtoarea Ormuz, potrivit Centcom.

Statele Unite acuză în special Iranul că a lovit în weekend nava GFS Galaxy, un portcontainer cu pavilion ciprio. Douăzeci și trei de membri ai echipajului au fost salvați, dar unul rămâne dispărut, a anunțat duminică Sultanatul Oman, care continuă căutările.

Iranienii spun că au bombardat baze SUA din regiune

Diplomația iraniană a „condamnat ferm” cele mai recente bombardamente americane și a acuzat Washingtonul că a „redus la zero toate eforturile din ultimele luni” menite să restabilească pacea în regiune.

Gardienii Revoluției, armata ideologică a Teheranului, au afirmat luni dimineață că au bombardat baze militare din Golf utilizate de armata americană, în Iordania, Bahrain și Kuweit, potrivit agenției Irna.

Aceasta a scris că au fost desfășurate atacuri împotriva bazelor aeriene „Prince Hassan” din Iordania și „Ali al-Salem” și „Ahmad al-Jaber” din Kuweit, precum și împotriva centrului american de comandă a dronelor din Bahrain.

În Bahrain, luni dimineață, la fel ca și cu o zi înainte, au sunat sirenele de alertă aeriană, Ministerul de Interne îndemnând locuitorii să „se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”, fără a oferi mai multe informații.

Duminică, armata iraniană lansase deja trei rachete împotriva Iordaniei, potrivit armatei regatului. În ceea ce privește Kuweitul, trei puncte de frontieră și o platformă petrolieră offshore au fost țintite, potrivit guvernului local, care nu a atribuit atacul niciunei părți.

Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a îndemnat duminică Washingtonul și Teheranul la „cea mai mare reținere” și la „reluarea de urgență a negocierilor”, într-un comunicat.

„Ormuz e mai importantă decât zeci de bombe nucleare”

Diplomația iraniană acuză Statele Unite că au „încălcat în mod flagrant aproape toate prevederile” protocolului de acord semnat la 17 iunie și că au provocat „reapariția nesiguranței” în strâmtoarea Ormuz.

Acest protocol de înțelegere prevedea redeschiderea strâmtorii, prin care tranzitează de obicei o cincime din producția mondială de țiței, Teheranul autorizând însă un singur coridor de navigație, de-a lungul coastelor sale, și amenințând navele care ocoleau această rută.

Însă Iranul a anunțat duminică că va închide din nou strâmtoarea până la noi ordine.

„Această trecere strategică este mai importantă decât zeci de bombe nucleare, iar Republica Islamică Iran o va proteja”, a declarat consilierul militar al liderului suprem iranian, Mohsen Rezai, citat de agenția Isna.

Centom a dat asigurări însă, că strâmtoarea rămâne deschisă: „Iranul nu controlează strâmtoarea”, iar traficul maritim se desfășoară normal, potrivit acestuia.

Prețul petrolului a înregistrat o creștere bruscă luni dimineață: barilul de Brent din Marea Nordului cu livrare în septembrie, referință internațională, a crescut cu peste 4%, ajungând la 79,06 dolari, puțin după ora 03:00 GMT.

La începutul războiului, închiderea strâmtorii de către Teheran a provocat o creștere vertiginoasă a prețurilor și tensiuni în aprovizionare: un baril de Brent costa peste 110 dolari în momentul de vârf al conflictului.