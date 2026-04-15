Donald Trump amenință cu o nouă concediere la nivel înalt. „Dacă nu pleacă la timp”

Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri că îl va demite pe șeful Rezervei Federale (Fed), Jerome Powell, din funcția lui separată din cadrul Consiliului Guvernatorilor băncii centrale americane, în cazul în care Powell nu va renunța și la acest post odată cu încheierea mandatului său de președinte al Fed, pe 15 mai, intensificând astfel o confruntare complicată care a dat peste cap tranziția de putere de obicei lină în cadrul băncii naționale, scrie Reuters.

Amenințările administrației Trump împotriva lui Powell, inclusiv o anchetă penală în derulare, ar putea întârzia confirmarea de către Senatul SUA a lui Kevin Warsh ca nominalizat al președintelui american pentru a-i succeda lui Powell în funcția de șef al Fed, dar Trump, într-un interviu acordat Fox Business, a insistat asupra anchetei ca mijloc de a dovedi „incompetența” lui Powell și a spus că, dacă acesta nu pleacă definitiv, „atunci va trebui să-l concediez”.

„Vreți ca Jay Powell să plece?”, l-a întrebat prezentatoarea Fox Business, Maria Bartiromo.

„Dacă nu pleacă la timp – m-am abținut să-l concediez, am vrut să-l concediez, dar urăsc să fiu controversat, știi. Vreau să fiu necontroversat, dar va fi concediat”, a răspuns Trump. El nu a dat niciun indiciu că procuroarea generală a Districtului Columbia, Jeanine Pirro, ar renunța la investigarea unui proiect de construcție al Fed pe care administrația republicană l-a criticat pentru depășirea costurilor.

Limbajul și tonul folosite de Trump subliniază miza și potențialele complicații cu care se confruntă administrația de la Washington în cazul în care Powell nu părăsește consiliul de administrație al Fed, format din șapte membri.

Cu un control mai mare asupra locurilor din consiliu, Warsh ar avea mai multă libertate în stabilirea politicii monetare și în efectuarea altor schimbări la banca centrală pe care administrația SUA le-ar putea dori. Trump a numit doar trei dintre membrii actuali, iar unul dintre ei, Stephen Miran, ocupă un loc al cărui mandat a expirat deja și, în starea actuală a lucrurilor, ar trebui eliberat din funcție pentru ca Warsh să se alăture.

Procesul de confirmare a lui Warsh, complicat de ancheta în derulare

Trei dintre cei șapte guvernatori ai Fed au fost numiți de fostul președinte Joe Biden; Powell a fost promovat în funcția de conducere a băncii centrale de către Trump, dar s-a dovedit independent de presiunile și amenințările președintelui; iar despre persoanele numite de Trump, precum guvernatorul Christopher Waller, se crede că este puțin probabil ca acestea să susțină schimbări radicale sau chiar să respecte sfaturile lui Trump privind ratele dobânzilor.

În consecință, eforturile administrației americane de a face loc în consiliu, cum ar fi prin demiterea guvernatoarei Fed Lisa Cook, un caz care este în curs de judecare la Curtea Supremă a SUA, au devenit mult mai urgente în discuția privind statutul Fed ca bancă centrală independentă, capabilă să stabilească ratele dobânzilor fără influență politică.

Situația anchetei conduse de procuroarea Pirro, care vizează posibilitatea ca Powell să fi făcut declarații eronate în fața Congresului cu privire la proiectul de la sediul Fed din Washington, D.C., rămâne neclară. Pirro a fost respinsă de un judecător federal, care a considerat că citațiile aduse în fața marelui juriu nu au fost justificate, dar încă nu a dat curs apelului promis. Anchetatorii din biroul procuroarei au efectuat marți o vizită neanunțată la șantier, unde li s-a spus să solicite o programare.

Atât Trump, cât și Pirro au afirmat că ancheta privind clădirea Fed trebuie continuată, indiferent de modul în care aceasta afectează procesul de confirmare a lui Warsh. Senatorul Thom Tillis, membru republican al Comisiei bancare a Senatului, a declarat că el consideră ancheta un atac frivol la adresa independenței Fed și că va bloca confirmarea lui Warsh până când aceasta va fi respinsă.

Warsh, în care Trump a spus că are încredere că va reduce ratele dobânzilor, ceea ce Powell și alți oficiali ai Fed consideră că ar fi imprudent, având în vedere că inflația se situează peste ținta de 2% a băncii centrale, are o audiere în fața comisiei pe 21 aprilie.

Trump s-a supărat pe Powell încă de la scurt timp după ce l-a numit în funcția de șef al Fed în timpul primului său mandat la Casa Albă. Ancheta Pirro a întărit însă atitudinea lui Powell ca să rămână în funcția din Consiliul Guvernatorilor de la Fed, care se extinde până în 2028, ultimul an complet al președinției lui Trump. Șefii Fed părăsesc, de obicei, consiliul de administrație odată cu încheierea mandatului lor de conducere.

Într-o conferință de presă organizată după încheierea reuniunii de politică monetară a Fed din 17-18 martie, Powell a declarat că „nu are nicio intenție de a părăsi consiliul până când ancheta nu se va încheia definitiv, în condiții de transparență și cu caracter definitiv”, și că ar putea rămâne în funcție chiar și după aceea, „în funcție de ceea ce consider că este cel mai bine pentru instituție și pentru oamenii pe care îi servim”.