Donald Trump avertizează că NATO va avea un „viitor foarte rău” dacă aliații nu ajută SUA în Iran

Președintele SUA a declarat pentru Financial Times într-un interviu că summitul cu China ar putea fi amânat.

Președintele american a declarat pentru Financial Times într-un interviu acordat duminică că ar putea amâna și summitul său cu președintele Chinei, Xi Jinping, de la sfârșitul acestei luni, în contextul în care face presiuni asupra Beijingului pentru a ajuta la deblocarea acestei căi navigabile cruciale.

„Este normal ca oamenii care beneficiază de mărfurile care trec prin strâmtoare să se asigure că nimic rău nu se întâmplă acolo”, a spus Trump, argumentând că Europa și China depind în mare măsură de petrolul din Golf, spre deosebire de SUA.

„Dacă nu va exista niciun răspuns sau dacă va fi un răspuns negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO”, a adăugat el.

Comentariile lui Trump, făcute într-o convorbire telefonică de opt minute cu FT, au venit la o zi după ce acesta a făcut apel la China, Franța, Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie să se alăture unui „efort de echipă” pentru a deschide punctul de blocare prin care trece o cincime din petrolul mondial.

Iranul a închis practic strâmtoarea după ce SUA și Israelul au lansat războiul în urmă cu mai bine de două săptămâni, stârnind temeri privind un nou șoc al prețului petrolului pentru economia globală. Eforturile SUA de a deschide calea navigabilă au eșuat în mare parte. Prețurile internaționale ale petrolului au atins 106 dolari pe baril duminică seara, în creștere cu aproximativ 45% de la începutul războiului.

În ciuda avertismentului său, Trump era pesimist că aliații SUA îi vor lua în considerare apelurile de ajutor.

„Avem ceva numit NATO”, a spus Trump, care a criticat adesea alianța. „Am fost foarte amabili. Nu a trebuit să-i ajutăm cu Ucraina. Ucraina este la mii de kilometri distanță de noi… Dar i-am ajutat. Acum vom vedea dacă ne vor ajuta. Pentru că am spus de mult că vom fi acolo pentru ei, dar ei nu vor fi acolo pentru noi”

Rugat să specifice ajutorul de care are nevoie, Trump a răspuns „orice ar fi”. El a adăugat că aliații ar trebui să trimită dragoare de mine, dintre care Europa deține mult mai multe decât SUA.

De asemenea, el dorea „oameni care să elimine niște actori negativi de pe țărmul [iranian]”. Trump a sugerat că își dorește echipe de comando europene sau alt ajutor militar pentru a elimina iranienii care creează „o pacoste” în Golf cu drone și mine navale.

„Îi lovim foarte tare”, a spus Trump. „Nu le-a mai rămas nimic altceva decât să creeze probleme în Strâmtoare, dar acești oameni sunt beneficiari și ar trebui să ne ajute să supraveghem situația. Îi vom ajuta. Dar ar trebui să fie și ei acolo.”

Trump a declarat că se așteaptă, de asemenea, ca China să ajute la deblocarea strâmtorii înainte de a călători la Beijing la sfârșitul acestei luni pentru un summit cu Xi Jinping, prima sa călătorie în China în al doilea mandat.

„Cred că și China ar trebui să ajute, deoarece China își obține 90% din petrol din strâmtoare”, a spus Trump. Ar fi prea târziu să aștepte până la summit, a spus el.

„Am vrea să știm înainte de asta. Mai este timp.” El a adăugat că și călătoria sa în China ar putea fi amânată. „Am putea întârzia”, a spus Trump., fără să spună pentru cât timp.

Comentariile președintelui american au venit în contextul în care secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, s-a întâlnit cu omologul său chinez, He Lifeng, la Paris, pentru discuții despre summitul planificat la Beijing pentru sfârșitul lunii martie.

Xi l-a invitat pe Trump să viziteze China când cei doi lideri s-au întâlnit în Coreea de Sud la sfârșitul lunii octombrie și au ajuns la un armistițiu în războiul comercial și tehnologic dintre SUA și China. Beijingul nu a dat niciun semn că ar dori să amâne summitul, în ciuda războiului din Iran, care este un important furnizor de petrol pentru China.

După ce a vorbit duminică anterior cu prim-ministrul britanic, Sir Keir Starmer, Trump și-a exprimat frustrarea deosebită față de reacția Marii Britanii de până acum.

„Regatul Unit ar putea fi considerat aliatul numărul unu, cel mai longeviv și așa mai departe, iar când le-am cerut să vină, nu au vrut să vină”, a spus el. „Și imediat ce am eliminat practic capacitatea de pericol a Iranului, au spus: «ei bine, vom trimite două nave», iar eu am spus: «avem nevoie de aceste nave înainte de a câștiga, nu după ce câștigăm». Am spus de mult timp că NATO este o stradă cu sens unic.”

El a susținut că orice pericol pentru aliații care mută active în Golf ar fi minim, deoarece SUA și Israelul au distrus capacitatea militară a Iranului în ultimele două săptămâni.

„Practic, am decimat Iranul”, a spus Trump. „Nu au marină, nici sisteme antiaeriene, nici forțe aeriene, totul a dispărut. Singurul lucru pe care îl pot face este să creeze mici probleme punând o mină în apă – o pacoste, dar pacostea poate cauza probleme.”

Cu toate acestea, aliații europeni au fost deja afectați în război. Un soldat francez a fost ucis joi într-un atac cu dronă iraniană în Irak. O aeronavă italiană a fost distrusă duminică la o bază din Kuweit.

Trump a avertizat, de asemenea, că SUA sunt pregătite să lanseze noi atacuri asupra insulei Kharg, centrul de export de petrol al Iranului, și ar putea viza infrastructura sa petrolieră.

„Ați văzut cum am lovit insula Kharg ieri”, a spus el, referindu-se la un bombardament pe care l-a anunțat vineri. „Putem lovi insula în cinci minute. Și nu pot face nimic în privința asta.”

Întrebat dacă Rusia ajută Iranul cu date din satelit pentru a viza scuturile antirachetă americane și israeliene, Trump a răspuns: „Nu știu. Dar ați putea spune și că am ajutat Ucraina într-o oarecare măsură. E greu de spus: «Ne vizați pe noi, dar noi am ajutat Ucraina».”

Predecesorul lui Trump, Joe Biden, a dat Ucrainei 350 de miliarde de dolari în numerar și echipamente, a susținut președintele. „Și noi am făcut același lucru.”