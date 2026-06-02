Donald Trump insistă că discuțiile SUA cu Iran continuă. „Unde vor duce, nu se știe”

La o zi după ce Iranul a anunțat că întrerupe negocierile pentru un acord de pace cu Statele Unite, Donald Trump a revenit cu un nou mesaj pe Truth Social în care spune că discuțiile nu au încetat niciun moment în ultimele zile.

„Informațiile fake news că Republica Islamică Iran și Statele Unite au încetat dialogul acum câteva zile sunt false și eronate. Conversațiile dintre noi au decurs în mod continuu, inclusiv acum patru zile, acum trei zile, acum două zile și astăzi. Unde vor duce, nu se știe, dar așa cum am transmis Iranului ‘A venit vremea, într-un fel sau altul, să ajungeți la un acord. Faceți asta de 47 de ani ani și nu mai poate continua’”, a scris președintele SUA pe Truth Social.

Nervozitate la Teheran privind situația din Liban

Echipa de negociere a Iranului a încetat să mai facă schimb de mesaje cu Statele Unite prin intermediul negociatorilor din cauza atacurilor israeliene în Liban, a comunicat, luni, agenția de presă de stat a Iranului, Tasnim, citată de Reuters.

Tasnim anunță că Iranul nu va relua negocierile până când nu sunt îndeplinite condițiile cerute privind încetarea focului în Liban și în Fâșia Gaza.

„Încetarea imediată a operațiunilor armate în Gaza și Liban de către regimul sionist agresiv și brutal și necesitatea retragerii complete din zonele ocupate din Liban au fost subliniate de către oficialii iranieni și de negociatori și nu vor mai exista negocieri până când condițiile Iranului și ale rezistenței sunt îndeplinite”, a mai anunțat Tasnim.

„Încălcarea încetării focului pe un front este o încălcare pe toate fronturile. SUA și Israel sunt responsabile pentru consecințele oricărei încălcări”, a afirmat ministrul iranian de Externe Abbas Araqchi, într-o postare pe X.

Motivele iritării Teheranului erau legate de intenția Israelului de a lua cu asalt o suburbie a Beirutului, considerată un fief al Hezbollah.

Medierea de luni a lui Trump

După anunțul părții iraniene, Trump a spus că nu a primit o înștiințare oficială, adăugând însă că nu are o problemă să aștepte o flexibilizare din partea Teheranului.

„Cred că am vorbit prea mult, dacă vreți să știți adevărul. Cred că ar fi foarte bine să păstrăm tăcerea. Nu înseamnă că vom începe să aruncăm bombe peste tot. Vom păstra tăcerea. Vom menține blocada”, a spus Trump într-o intervenție telefonică pentru NBC News.

La scurtă vreme, într-o postare pe Truth Social, președintele Donald Trump a anunțat că a obținut o încetare a focului în Liban, între Israel și Hezbollah.

„Am avut o discuție foarte productivă cu primul-ministru israelian Bibi Netanyahu și nu vor exista trupe care să intre în Beirut, iar cele care sunt pe drum au fost deja întoarse din cale. De asemenea, prin intermediul unor reprezentanți, am avut o discuție bună cu Hezbollah, iar ei au fost de acord că focul trebuie să înceteze. Că Israel nu-i va ataca, iar ei nu vor ataca Israelul”, a scris Donald Trump.

Discuție tensionată cu Netanyahu

Potrivit Axios, Donald Trump și-ar fi exprimat supărarea față de premierul Benjamin Netanyahu în timpul conversației telefonice de luni, cu privire la escaladarea operațiunilor militare israeliene în Liban.

Conform publicației, care citează oficiali americani și surse care au cunoștință despre conversație, Trump l-a numit pe Netanyahu „nebun”, acuzându-l de ingratitudine și susținând că acțiunile sale au afectat imaginea Israelului la nivel internațional.

În aceeași convorbire, el ar fi intervenit și pentru a împiedica un plan israelian de a ataca Beirutul, ceea ce a pus în pericol eforturile diplomatice ale Washingtonului cu Teheranul.

Un oficial american a susținut că Trump l-a avertizat pe Netanyahu că un atac asupra capitalei libaneze ar duce la o izolare internațională și mai mare a Israelului.