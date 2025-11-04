Donald Trump se uita vineri seara în avion la televizor când a văzut „o amenințare existențială”. Câteva minute mai târziu reacționa

Președintele american Donald Trump se îndrepta vineri spre Florida, urmărind postul tv Fox News, când a văzut un reportaj despre modul în care creștinii erau vizați de grupurile islamice din Nigeria, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu subiectul.

Președintele s-a înfuriat „imediat”, a declarat una dintre surse, și a cerut să fie informat mai detaliat despre această problemă. La scurt timp după ce Air Force One a aterizat în West Palm Beach, el a început să posteze pe Truth Social, rețeaua sa de socializare.

„Creștinismul se confruntă cu o amenințare existențială în Nigeria. Mii de creștini sunt uciși. Islamiștii radicali sunt responsabili pentru acest masacru în masă”, a scris el, adăugând că va face din Nigeria o „țară de interes special” în conformitate cu Legea internațională privind libertatea religioasă.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru CNN că președintele „a urmărit această problemă anterior și începuse deja să se gândească să o dezvăluie”.

Posibile trupe americane în Nigeria

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că armata americană ar putea trimite trupe în Nigeria sau ar putea efectua atacuri aeriene pentru a opri ceea ce el a numit uciderea unui număr mare de creştini în această ţară din Africa de Vest, relatează Reuters, citat de News.ro.

Întrebat dacă are în vedere trimiterea de trupe pe teren sau atacuri aeriene în Nigeria, Trump a declarat reporterilor aflaţi la bordul Air Force One: „Ar putea fi. Adică, alte lucruri. Am în vedere multe lucruri. Ei ucid un număr record de creştini în Nigeria… Ei ucid creştinii şi îi ucid în număr foarte mare. Nu vom permite ca asta să se întâmple”.

Trump a făcut această declaraţie, fără a da mai multe detalii, duminică seara, în timp ce se întorcea la Washington după un weekend petrecut la casa sa de vacanţă din Florida.