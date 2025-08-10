Donald Trump vrea persoanele fără adăpost „departe de capitală”. „Totul se va întâmpla foarte repede”

Președintele american Donald Trump a declarat, duminică, că persoanele fără adăpost trebuie mutate „departe” de Washington, după zile de reflecții asupra posibilității de a prelua controlul asupra capitalei SUA, în cazul căreia a sugerat în mod fals că infracționalitatea este în creștere, relatează AFP.

Trump a anunțat o conferință de presă pentru luni, în care este așteptat să își dezvăluie planurile pentru Washington. În prezent, capitala este gestionată de administrația aleasă pe plan local a Districtului Columbia, sub supravegherea Congresului SUA.

Acest sistem îl nemulțumește de multă vreme pe actualul președinte al SUA, care a amenințat că va federaliza capitala și va da Casei Albe puterea de a avea ultimul cuvânt în privința modului în care este administrat orașul.

„Voi face capitala noastră mai sigură și mai frumoasă decât a fost vreodată”, a scris Donald Trump duminică pe platforma sa, Truth Social.

„Cei fără adăpost trebuie să se mute imediat. Vă vom oferi locuri de cazare, dar departe de capitală”, a continuat el, adăugând că infractorii din oraș vor fi trimiși rapid în spatele gratiilor.

„Totul se va întâmpla foarte repede”, a mai declarat președintele SUA.

Numărul persoanelor fără adăpost, în scădere

Ca număr al persoanelor fără adăpost, Washingtonul ocupă locul al 15-lea pe o listă de orașe americane mari, conform statisticilor guvernamentale de anul trecut.

Deși mii de oameni își petrec fiecare noapte în adăposturi sau pe străzi, numărul este în scădere față de nivelurile de dinainte de pandemie.

La începutul acestei săptămâni, Trump a amenințat, de asemenea, că va desfășura Garda Națională ca parte a unei acțiuni împotriva a ceea ce a descris în mod fals drept o creștere a criminalității în Washington.

Statisticile poliției arată că infracțiunile violente din capitală au scăzut în prima jumătate din 2025 cu 26% față de anul precedent.

Nivelurile criminalității din oraș în 2024 erau deja cele mai mici din ultimele trei decenii, conform cifrelor furnizate de Departamentul de Justiție înainte ca Trump să revină la Casa Albă.

„Nu ne confruntăm cu o creștere a criminalității”, a declarat primarul orașului Washington, Muriel Bowser, duminică, la MSNBC.