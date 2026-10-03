Două cutremure s-au produs în România în această dimineață

Două cutremure s-au produs în zona seismică Vrancea, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la două ore distanță. Unul dintre seisme a avut magnitudinea 3,5.

Conform Institutului Național pentru Fizica Pământului, la ora 04:22 în zona seismică Vrancea a avut loc un seism cu magnitudinea 3.5, la adâncimea de 140.9 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55 km S de Focsani, 59 km S de Buzau, 60 km S-E de Sfantu-Gheorghe, 68 km E de Brasov, 83 km N-E de Ploiesti.

În aceeași noapte, la ora 02:41, tot în zona seismică Vrancea a avut loc un seism cu magnitudinea 2.9, la adâncimea de 136.9 de kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 43 km S de Focsani, 59 km S de Buzau, 69 km E de Sfantu-Gheorghe, 79 km E de Brasov, 92 km N-E de Ploiesti.