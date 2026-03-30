Două dintr-o lovitură. După ce a gătit doar la evenimente private, chef Florin Dumitrescu (Masterchef) face o nouă mutare: „Astăzi, în 2026, mă întorc”

Cunoscutul chef Florin Dumitrescu va deschide două restaurante proprii în toamna acestui an, informează site-ul Profit.

Dumitrescu (38 de ani), care a devenit celebru datorită emisiunilor „Masterchef” (PRO TV) și „Chefi la cuțite”, își va deschide primele sale localuri proprii – SHIRAG (cu specific rotisserie) și MILANESE, în Marketta Food Hall, proiect în cadrul One Gallery, fosta hală Ford din Capitală, din zona Floreasca.

„În ultimii ani, am ales distanța. Un pas înapoi dintr-o industrie care cere totul, mereu. Am gătit în tăcere. Pentru puțini, pentru momente, in cadrul evenimentelor private. Astăzi, în 2026, mă întorc”, transmite Florin Dumitrescu, potrivit sursei citate.

Fosta hală Ford din capitală a fost restaurată de dezvoltatorul One United Properties și va găzdui un food market, o zonă de birouri și una de muzeu.