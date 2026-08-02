Două elicoptere de stingere a incendiilor s-au ciocnit în aer, în Grecia. Imagini cu momentul accidentului

Cele două elicoptere, fiecare cu un echipaj format din doi oameni, s-au ciocnit și apoi prăbușit în zona orașului Psatha, regiunea Attica, la vest de Atena, în timp ce interveneau la stingerea incendiilor de vegetație, au anunțat autoritățile elene, citate de Ekathimerini.

17:53

Ambele echipaje formate din câte două persoane au fost găsite. Piloții primului elicopter implicat au suferit doar răni ușoare. Ei au putut comunica imediat după accident.

Membrii celuilalt echipaj sunt, potrivit informațiilor Ekathimerini, inconștienți.

Toți patru au fost transportați cu ambulanța la Spitalul General al Forțelor Aeriene din Atena.

Deocamdată, nu este cunoscută naționalitatea lor. În lupta cu incendiile violente din Grecia iau parte echipe de pompieri și resurse aeriene din mai multe state europene, între care și pompieri români.

Știrea inițială: Elicopterele de tip Bell decolaseră de la Baza Aeriană Elefsina. Ele fuseseră închiriate de serviciul de pompieri și aveau fiecare un echipaj format din două persoane, a anunțat Serviciul de Pompieri.

„În timpul unei operațiuni de stingere a incendiilor în zona Psatha, două elicoptere care participau la operațiune s-au ciocnit. Au fost mobilizate imediat forțe pentru o operațiune de căutare și salvare a echipajelor, care se desfășoară în prezent”, a anunțat Serviciul de Pompieri.

Echipajul unuia dintre elicoptere a fost găsit și se află în siguranță, cei doi piloți preluați de ambulanțe, au declarat oficialii guvernamentali, citați de Reuters.

În ceea ce privește al doilea elicopter implicat, el a fost localizat, dar starea echipajului este incertă. O operațiune de căutare și salvare este în curs de desfășurare, au precizat oficialii eleni.

Momentul accidentului a fost filmat

Momentul când cele două elicoptere se ciocnesc a fost surprins de un martor într-o filmare publicată pe rețelele de socializare, preluată și de presa elenă.

Imaginile arată cum cele două elicoptere se apropie unul de celălalt la altitudine joasă. Elicopterului de jos lovește cu elicea partea inferioară al celui care zbura deasupra lui și se prăbușește imediat în flăcări într-o zonă împădurită.

Al doilea elicopter își descarcă încărcătura de apă și zboară mai departe.

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