Situație extremă în Grecia din cauza unui incendiu: Prima ipoteză privind cauza, au fost două arestări / Ce spun pompierii români care au luptat toată noaptea cu flăcările

Șase localități și un parc industrial din apropierea orașului Megara, la vest de Atena, au primit duminică ordin de evacuare, în timp ce sute de pompieri se luptă, pentru a treia zi la rând , să țină sub control un incendiu forestier de proporții care a distrus mii de hectare de pădure și zeci de locuințe, potrivit Ekatimerini și AFP.

Autoritățile au arestat două persoane suspectate că au provocat din neatenție imensul incendiu din vestul Atenei, despre care se crede că a fost declanșat de scântei provenite de la cablurile care leagă un parc eolian de rețeaua electrică principală. Cei doi bărbați erau implicați în construcția parcului eolian și vor fi urmăriți penal.

Grecia, care se confruntă în plin sezon turistic cu mai multe incendii violente, se află într-o situație „deosebit de dificilă”, cu condiții meteorologice „extreme” și vânt care atinge adesea 100 de kilometri pe oră, a declarat duminică prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis.

„Trebuie să fim sinceri unii cu alții. În ultimii ani am investit mai mult ca niciodată în consolidarea protecției civile… Dar sunt momente în care natura și forța condițiilor meteorologice depășesc orice planificare umană și orice capacitate operațională.”, a spus el într-o postare pe rețelele sociale.

500 de pompieri intervin la incendiul care amenință Megara

Vânturile puternice și imprevizibile au continuat să îngreuneze eforturile de stingere a incendiului, în timp ce autoritățile se aflau în stare de alertă maximă pentru apariția unor noi focare în regiunea Atenei, care, împreună cu insula Evia, se confruntă duminică cu un risc de incendiu forestier de categoria 4, pe o scară până la 5.

Incendiul care a izbucnit vineri la Aghios Vassilios și care sâmbătă s-a extins spre est prin Porto Germeno, un oraș de coastă din Golful Corint, situat la aproximativ 70 de kilometri vest de Atena, se îndrepta duminică spre Megara, aproximativ 500 de pompieri cu 134 de autospeciale încercând să-i limiteze răspândirea.

Parcul industrial din Megara a fost evacuat duminică, împreună cu localitățile Kandyli, Aghia Skepi, Toutouli, Nea Dafni, Pefkeneas și Aghios Sarantis.

Postul de televiziune de stat ERT a informat că aproximativ 200 de locuințe au fost distruse sau avariate în Porto Germeno, în timp ce aproximativ 10.000 de hectare de pădure și tufișuri au fost arse.

Opt avioane de stingere a incendiilor s-au alăturat operațiunii la prima oră a dimineții, deși eforturile lor au fost îngreunate de vântul care sufla cu peste 100 de kilometri pe oră.

Pompierii români au luptat toată noaptea cu flăcările

Forțele terestre au inclus și două echipe de câte 23 de pompieri, fiecare cu patru autospeciale de pompieri, provenite din Franța și România.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) din România, echipa specializată în stins incendii de pădure a intervenit, alături de pompierii eleni, pentru limitarea și lichidarea incendiului de vegetație și forestier izbucnit din zona localității Veniza, la sud de Porto Germeno.

Salvatorii români au contribuit și la evacuarea și salvarea animalelor surprinse în zona afectată.

„Condițiile de intervenție au fost deosebit de dificile, din cauza schimbărilor repetate ale direcției și intensității vântului, care au modificat în permanență comportamentul incendiului. În aceste condiții, echipajele au fost nevoite să își adapteze continuu dispozitivul de intervenție și să se repoziționeze pentru a acționa în siguranță și cu eficiență”, a adăugat DSU.

Cel din Porto Germeno probabil că va fi declarat mega-incendiu

Situat la 70 km nord-vest de capitală, Porto Germeno, în Golful Corint, este o stațiune turistică apreciată de atenieni, care dețin acolo case de vacanță, iar populația sa crește semnificativ în timpul verii.

Pagubele sunt deja considerabile, au afirmat mai mulți martori pentru AFP.

„Focul era prea violent, iar vântul bătea cu o forță incredibilă. Nu aveam ce face, decât să privim incendiul. Casa mea a fost complet distrusă”, a declarat sâmbătă pentru France Presse Minas Tsotdanis, un fermier care locuiește într-un sat din apropiere.

Zeci de case au fost avariate sau distruse, potrivit autorităților.

Potrivit lui Théodore Giannaros, meteorolog specializat în incendii și cercetător la Observatorul Național, incendiile din jurul localității Porto Germeno par să fi afectat o suprafață de peste 10.000 de hectare, adică aproape dublul estimării inițiale.

„Din păcate, este foarte probabil (dacă nu chiar aproape sigur) ca acest incendiu să fie clasificat drept mega-incendiu”, a scris el pe Facebook.

Incendii și în Kefalonia și alte zone din Grecia

Pe insula Kefalonia, situată în vest, un incendiu în apropierea satului Pastra a forțat evacuarea localităților Pastra, Kremmydi, Markopoulo, Katelio, Kato Katelio, Chionata, Thiramona și Mavrata, în timp ce 31 de pompieri și 7 autospeciale de pompieri luptau cu flăcările la sol.

Alte incendii de amploare mai redusă ardeau în mai multe părți ale Greciei.

Ministrul grec al Protecției Civile, Evangelos Tournas, a declarat sâmbătă că pompierii au fost „forțați până limită”. Trei pompieri au murit săptămâna aceasta în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, doi în Creta și unul în Peloponez.

O serie de incendii de pădure devastatoare a cuprins țara săptămâna trecută, pe fondul unor vânturi puternice, iar trei pompieri și-au pierdut viața în timp ce luptau cu flăcările pe insula Creta, din sudul țării, și în sudul Peloponezului.

În decurs de o săptămână, peste 12.000 de hectare de păduri și terenuri agricole au fost devastate de flăcări în această țară lovită în plin de criza climatică, la fel ca întreaga zonă mediteraneană.

La începutul săptămânii, incendiile de pe insulele foarte turistice Creta și Paros au afectat încă 6.000 de hectare.

Chiar dacă vântul s-a potolit sâmbătă seara, marea regiune a Atenei, regiunea învecinată și insula Eubea rămân expuse duminică la un risc de incendiu aproape maxim, a indicat Ministerul Protecției Civile.