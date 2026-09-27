Două femei din Marea Britanie care salvau câini fără stăpân au murit într-un accident în România

Două britanice aflate într-o misiune de salvare a câinilor fără stăpâni au murit joi, într-un accident rutier produs în România, în apropierea graniței cu Serbia. În accident, și-au pierdut viața și mai mulți căței, relatează BBC.

Cele două britanice se numesc Rachael Harvey-Purkiss, din Essex, și Allison Condon, din Northamptonshire.

Femeile au fost victime într-un accident rutier în care, potrivit informațiilor, au fost implicate mai multe vehicule, în apropierea graniței cu Serbia. Se aflau în România după ce preluaseră câini în numele organizației Homeward Bound, cu sediul în Marea Britanie, care ajută câinii fără stăpân din Turcia. Și mai mulți câini au murit în urma accidentului, potrivit BBC.

Într-o postare pe Facebook, organizaţia Homeward Bound a transmis că este devastată şi le-a descris pe cele două femei drept „două diamante rare şi frumoase”.

„Inimile lor erau pline doar de dragoste şi grijă pentru animale”, a scris organizația.

Sammie Condon, fiica lui Allison Condon, a scrie vineri pe Facebook că cel puțin unul dintre animalele transportate a supraviețuit și se află acum în grija unei organizații din România.