Două „ghicitoare”, reținute de poliţiştii din Câmpina după ce au înșelat mai multe persoane

Două femei au fost reţinute, marţi, de către poliţiştii din Câmpina, pentru înşelăciune, după ce ar fi obţinut bijuterii pentru „ghicit”, sub pretextul unor practici supranaturale, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova.

Potrivit surse citate, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Câmpina au dispus, în urma unei percheziţii, măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de două femei, de 32 de ani și respectiv 33 de ani, din comuna Bărcăneşti, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracţiunii de înşelăciune, relatează Agerpres.

„Din cercetări, a reieşit că una dintre persoane ar fi săvârşit fapta prin utilizarea metodei cunoscute sub denumirea de „ghicit”, constând în inducerea în eroare a unor persoane, sub pretextul desfăşurării unor practici de natură supranaturală, determinându-le astfel să îi remită bijuterii. Totodată, probatoriul administrat în cauză a relevat faptul că, în activitatea infracţională, persoana bănuită de comiterea faptei ar fi fost sprijinită de către cealaltă femeie, în vârstă de 33 de ani”, precizează comunicatul transmis de IPJ Prahova.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Câmpina au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, la adresa persoanei bănuite de comiterea faptei. Atât persoana bănuită, cât şi cea care ar fi sprijinit-o în activitatea infracţională au fost conduse la sediul unităţii de poliţie, pentru audieri.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.