Două incidente feroviare grave în Moldova. Circulația trenurilor, îngreunată între Bacău și Roman

Trenul IR 1952 Suceava – Constanţa, operat de CFR Călători, a intrat în coliziune, joi seara, cu un autocamion pentru transportul cimentului, la trecerea la nivel cu calea ferată situată între Săcueni Roman şi Galbeni, ceea ce a provocat avarierea liniei de alimentare cu energie electrică a locomotivei, informează Agerpres. Totodată, un tren a lovit un buldoexcavator în județul Suceava, șoferul acestuia pierzându-și viața în urma impactului.

Trecerea la nivel dintre Săcueni și Galbeni era dotată cu instalaţie de semnalizare automată, care avertizează participanţii la traficul rutier cu privire la apropierea trenurilor, precizează administratorului de infrastructură feroviară, într-un comunicat.

În urma impactului, care a avut loc în jurul orei 22:00, autocamionul a luat foc, iar linia de contact a fost ruptă pe firul II. „Echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă intervin la faţa locului pentru stingerea incendiului”, se arată într-un comunicat al CFR.

Linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor şi trenurilor electrice. Conform evaluărilor disponibile la această oră, avaria este de amploare şi necesită intervenţii tehnice complexe, subliniază reprezentanţii companiei.

„Repunerea sub tensiune şi reluarea circulaţiei pe firul afectat se vor realiza numai după finalizarea intervenţiilor şi efectuarea tuturor verificărilor tehnice de siguranţă. La această oră, informaţiile privind existenţa unor victime şi impactul complet asupra circulaţiei feroviare sunt în curs de verificare. Cauzele şi împrejurările producerii accidentului vor fi stabilite de instituţiile competente”, se menţionează în comunicat.

Incidentul a survenit la câteva ore după ce un tren care circula pe ruta Iași-Timișoara a lovit un utilaj, într-o zonă în care se făceau lucrări de reparații la calea ferată.

„Din primele verificări s-a constatat că, pe raza comunei Pojorâta, sat Pojorâta se efectuau lucrări în zona căii ferate, iar un excavator a fost surprins de trenul accelerat care circula pe ruta Iaşi-Timişoara, în gabaritul de pericol al locomotivei”, a transmis ISU Suceava.

Șoferul de pe excavator, un bărbat de 52 de ani, a fost găsit inconștient, iar apoi a fost declarat decesul. Anchetatorii urmează să stabilească circumstanțele în care a avut loc accidentul