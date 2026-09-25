Două mari puteri militare, întâlnire de urgență cu Arabia Saudită în timp ce marele muftiu saudit cere soldaților să fie gata să-și dea viața

Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul vor organiza o reuniune urgentă la nivel înalt, în cadrul unui pact comun de apărare, pentru a discuta modalități de sprijinire a Riadului în contextul atacurilor lansate de gruparea Houthi din Yemen, în timp ce cea mai înaltă autoritate religioasă saudită a îndemnat trupele să fie pregătite să-și dea viața pentru a lupta împotriva inamicului aliat cu Iranul, transmite Reuters.

Forțele Houthi au lansat atacuri asupra guvernului din Yemen susținut de Riad, și au tras în repetate rânduri asupra Arabiei Saudite, perturbând fluxurile de petrol provenite de la cel mai mare exportator de energie din lume, ca parte a războiului mai amplu din Orientul Mijlociu care a început cu atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului în luna februarie.

Houthi au declarat că au lansat joi zeci de rachete și drone asupra unor ținte saudite, în timp ce autoritățile din Arabia Saudită au afirmat că au interceptat șase rachete balistice lansate de gruparea aliată cu Iranul

Arabia Saudită emisese anterior alerte de urgență pentru zone precum orașul sfânt Mecca, Jeddah și Yanbu, principalul port petrolier saudit de la Marea Roșie.

Marele Muftiu, apel către armata saudită

Marele Muftiu al Arabiei Saudite, cea mai înaltă autoritate religioasă a regatului, a îndemnat soldații să fie pregătiți să-și dea viața pentru a lupta împotriva grupării Houthi până când aceasta va fi înlăturată de la putere, potrivit unui comunicat publicat joi seara de agenția de știri de stat saudită.

Acest mesajul rar și formulat în termeni foarte fermi al marelui muftiu saudit, șeicul Saleh bin Fawzan Al-Fawzan, a fost adresat soldaților staționați la granițele țării și s-a bazat în mare măsură pe versete din Coran și pe spusele consemnate ale profetului Mahomed referitoare la sacrificiu și luptă în apărarea lui Dumnezeu.

Acesta vine în contextul în care experții se întreabă dacă Arabia Saudită va lansa o operațiune militară de mai amplă amploare alături de forțele guvernamentale yemenite pe care le susține.

„Protejarea acestei mari națiuni… și pedepsirea oricui încearcă să pună mâna chiar și pe un centimetru din teritoriul ei se numără printre cele mai mari îndatoriri și cele mai virtuoase acte de devotament, pentru care viețile și sufletele pot fi sacrificate întru mulțumirea lui Dumnezeu”, se arată în declarația emisă joi seara.

Arabia Saudită, Pakistan și Turcia, aliați prin Acordul de la Mecca

Pe fondul luptelor, miniștrii de externe din Arabia Saudită, Pakistan și Turcia s-au întâlnit în cadrul Acordului de Apărare Comună de la Mecca, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe saudit.

Aceștia au condamnat atacurile îndreptate împotriva Mecca și a altor obiective civile, afirmând în același timp dreptul Arabiei Saudite de a se apăra, se arată în comunicat.

„Miniștrii au discutat, de asemenea, despre măsurile necesare pentru organizarea unei reuniuni de urgență a șefilor de stat major ai celor trei țări, cu scopul de a discuta modalitățile de sprijinire a Arabiei Saudite în temeiul Acordului de Apărare Comună de la Mecca, care stipulează că un atac împotriva oricăreia dintre părți constituie un atac împotriva tuturor părților”, se menționează în comunicat.

Întâlnirea a fost anunțată la scurt timp după ce președintele iranian Masoud Pezeshkian a încercat să distanțeze Iranul de gruparea Houthi într-un interviu acordat joi unei televiziuni americane.

„Gruparea Houthi este responsabilă pentru propriile acțiuni”, a declarat Pezeshkian în cadrul emisiunii „Special Report with Bret Baier” de la Fox News, la o zi după ce a luat cuvântul în fața Adunării Generale a ONU de la New York.

Pauză în conflictul SUA – Iran, cu noi încercări de negocieri

Interviul și discursul lui Pezeshkian au avut loc pe fondul unei pauze în luptele dintre SUA și Iran și al unei scurte încercări diplomatice la New York, cu Qatarul în rolul de intermediar între părțile beligerante.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, a declarat joi că Teheranul a transmis Statelor Unite, prin intermediari, o propunere conform căreia Strâmtoarea Ormuz ar fi redeschisă dacă ar fi îndeplinite condițiile impuse de Teheran.

Conform propunerii Iranului, ostilitățile s-ar încheia pe toate fronturile, inclusiv în Liban, în termen de șapte zile. De asemenea, Statele Unite ar ridica blocada asupra porturilor iraniene, ar debloca fondurile înghețate ale Iranului și ar renunța la sancțiunile petroliere, a spus el.

„Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă în ultima zi”, a spus Araqchi, adăugând că atunci vor începe discuțiile cu Statele Unite privind alte chestiuni, inclusiv problema nucleară a Iranului.

Un înalt oficial iranian a declarat miercuri pentru Reuters că Teheranul analizează răspunsul Washingtonului la propunerile sale de pace.

Prețurile petrolului au scăzut vineri, pe măsură ce piețele evaluau posibilitatea unui armistițiu, chiar dacă numărul navelor care tranzitau Strâmtoarea Ormuz a scăzut joi la nouă, jumătate din media pe 10 zile.

Experții în securitate dezbat de multă vreme în ce măsură Iranul îi influențează direct pe houthi, o mișcare islamistă șiită care a evoluat de la o insurgență locală la un puternic grup armat care controlează o mare parte din nordul Yemenului.

Cu toate acestea, surse din cadrul guvernului yemenit, iraniene și regionale au afirmat că avansul houthi de-a lungul coastei yemenite a Mării Roșii a fost realizat sub îndrumarea directă a Gardienilor Revoluției Islamice din Iran.