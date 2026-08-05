Două petroliere, lovite de milițiile Houthi. Exporturile de petrol din Arabia Saudită sunt periclitate

Milițiile Houthi din Yemen, susținute de iran, au anunțat miercuri că au atacat două petroliere saudite în Marea Roșie și în Golful Aden, în cadrul blocadei pe care au instituit-o asupra navelor din Arabia Saudită, informează AFP.

Gruparea „a reușit să țintească petrolierul saudit Wafa în nordul Mării Roșii, în largul portului Yanbu, cu mai multe rachete balistice”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Houthi, Yahya Saree, într-o alocuțiune video.

Ulterior, el a susținut că și un al doilea petrolier saudit, Daisy, a fost atins de o rachetă balistică, de data aceasta în Golful Aden.

Potrivit datelor comunicate până acum, cele două vase sunt a opta și a noua navă atacate de Houthi, de la sfârșitul lunii iulie, când a fost anunțată blocada.

Campania lansată de Houthi amenință capacitățile Arabiei Saudite, un aliat al guvernului oficial din Yemen și cel mai mare exportator de țiței din lume, de a-și trimite petrolul către piețele internaționale, după blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, de cealaltă parte a peninsulei Arabice.

O altă cale maritimă majoră, pusă în pericol de război

După blocarea Ormuzului, portul Yanbu a devenit principalul punct de ieșire al petrolului saudit, iar Strâmtoarea Bab el-Mandeb, din sudul Mării Roșii, a devenit un punct de trecere crucial pentru traficul maritim. Strâmtoarea leagă Marea Roșie de Oceanul Indian și, prin canalul Suez, de Marea Mediterană.

Potrivit lui Yahya Saree, blocada Houthi a determinat Arabia Saudită să devieze petrolierele către nordul Mării Roșii, unde gruparea vrea să intensifice atacurile „pentru a închide toate punctele de acces și a împiedica trecerea”.

Exporturile maritime de țiței saudit prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb s-au înmulțit de opt ori din martie până la mijlocul lui iulie 2026, în raport cu aceeași perioadă a anului 2025, potrivit datelor serviciului de supraveghere maritimă Kpler.

În luna februarie, exporturile au fost de 7.000.000 de barili pentru ca în iunie să ajungă la 100.000.000. În aprilie și mai, toate exporturile au plecat din portul Yanbu.

După mai mulți ani de acalmie, ostilitățile între Houthi și Arabia Saudită au fost reluate recent, deschizându-se un nou front în conflictul în curs între Statele Unite, aliate ale Ryadului, și Iran.

Coaliția condusă de Arabia Saudită a recurs la represalii care au vizat obiectivele militare ale Houthi care amenințau navigația pe Marea Roșie.