Două românce, date dispărute în Germania după prăbușirea unui imobil în estul țării. Salvatorii caută semne de viață printre dărâmături

Echipele de salvare căutau marţi trei persoane dispărute, între care două tinere românce, care ar putea fi îngropate sub dărâmături după prăbuşirea, cu o zi înainte, a unui imobil care găzduia apartamente de vacanţă în oraşul Görlitz, în estul Germaniei, relatează AFP, preluată de News.ro.

Echipele de căutare din oraşul Görlitz, oraş de la graniţa germano-poloneză, scotocesc zona manual, însoţite de câini de căutare, în căutarea unor semne de viaţă în mijlocul unei grămezi de cărămizi şi grinzi rupte.

Această metodă este preferată, deoarece echipele se tem că folosirea utilajelor grele ar putea provoca o explozie de gaz din cauza conductelor secţionate.

Poliţia germană a precizat într-un comunicat, marţi, a doua zi după incident, că cele trei persoane căutate sunt „două femei în vârstă de 25 şi 26 de ani, de naţionalitate română, şi un bărbat de 47 de ani, de naţionalitate germană şi bulgară”.

„Operaţiunile de salvare şi căutarea persoanelor dispărute continuă”, a declarat aceasta, adăugând că este investigată cauza catastrofei. Potrivit pompierilor, căutările ar putea continua până noaptea târziu.

Alte două persoane fuseseră iniţial date dispărute, dar s-a dovedit ulterior că se aflau la plimbare în momentul producerii evenimentelor, potrivit cotidianului german Bild.

Oraşul Görlitz, unde a avut loc prăbuşirea, este cunoscut pentru clădirile sale istorice în stil gotic, baroc, renascentist şi Art Deco, care servesc adesea drept decor în filme.