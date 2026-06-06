Două străzi din centrul Capitalei vor fi interzise mașinilor. Ciucu: „Spațiu exclusiv pietonal, universitar”

Primăria Municipiului București a anunțat că străzile Edgar Quinet și Biserica Enei vor deveni spații pietonale, în urma unor proiecte de amenajarea realizate de către studenții de la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu”.

„Pietonalizăm și regenerăm Străzile Edgar Quinet și Biserica Enei. Iar pentru asta am implicat studenții de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” . Deja avem cinci idei (…) Le vom transpune într-un proiect final de amenajare a zonei. Una de calitate, cu mobilier urban modern și spațiu verde”, se spune într-o postare pe pagina de Facebook a municipalității.

Cele două străzi pleacă din zona Universității către Calea Victoriei.

Sursă foto: Facebook – Primăria Municipiului București

Într-o ceremonie în care a premiat proiectele studenților, alături de primarul Sectorului 1 George Tuță, primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu spune că ideile vor fi concretizate într-un proiect final în termen de câteva săptămâni.

„Mi-ar plăcea foarte mult ca acest spațiu să devină exclusiv pietonal, universitar, fără mașini și să reprezinte un început. Aștept și alte propuneri de la voi pentru alte zone care pot fi eliberate de mașini. Sunteți studenți ai unei universități extraordinare! Ce poate fi mai frumos și mai motivant într-o profesie decât să ai șansa să modelezi și să dezvolți orașe?”, s-a adresat primarul Capitalei.

Totodată, primăria Capitalei a anunțat că se lucrează în acest sfârșit de săptămână pe mai multe șantiere de pe străzi ale Capitalei

„Vrem să închidem cât mai repede șantierele și să nu pierdem banii europeni! Iată astăzi la lotul 4: de la Piața Victoriei, Bd. Mihalache, Bucureștii Noi, până la bucla de pe Bd. Gloriei. Modernizăm aici 6 km de cale de rulare. Alți 31 km sunt în lucru în alte zone ale Capitalei. Trei loturi vor fi gata anul acesta”, a anunțat PMB.