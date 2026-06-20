Două trenuri de marfă s-au ciocnit pe un pod din Munchen. Vagoane au căzut pe șosea. Un om a murit

Două trenuri de marfă s-au ciocnit pe un pod din Munchen. Credit line: STEFAN PUCHNER / AFP / Profimedi

O persoană şi-a pierdut viaţa după ce două trenuri de marfă s-au ciocnit în noaptea de vineri spre sâmbătă pe un pod din München, în sudul Germaniei. În urma impactului, două vagoane au deraiat şi s-au prăbușit pe stradă, relatează Reuters.

Potrivit poliţiei locale, accidentul s-a produs în jurul orei 1:40 dimineaţa, în cartierul Milbertshofen din nordul oraşului. Cauza ciocnirii este în curs de investigare.

La locul incidentului au fost mobilizaţi aproximativ 60 de membri ai echipelor de intervenţie, inclusiv pompieri, paramedici şi poliţişti, pentru a gestiona situaţia şi a securiza zona.

Imaginile de la faţa locului au arătat vagoane răsturnate pe carosabil după ce au căzut de pe pod, în timp ce echipele de salvare şi utilajele grele au intervenit pentru îndepărtarea resturilor şi evaluarea pagubelor produse infrastructurii feroviare.

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Autorităţile au confirmat decesul unei persoane, însă nu au oferit detalii privind identitatea victimei sau dacă mai există răniţi.

Poliţia şi experţii feroviari încearcă să stabilească împrejurările exacte în care cele două trenuri de marfă au ajuns pe aceeaşi linie şi s-au ciocnit.