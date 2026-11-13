După primele 9 luni, economia rămâne pe minus, dar toamna vine cu prima creștere a PIB după trei trimestre de contracție

Estimarea „semnal” a INS pentru trimestrul III 2026 arată prima creștere anuală a PIB după trei trimestre de contracție.

Produsul intern brut al României a fost în trimestrul III 2026 cu 0,1% mai mare decât în același trimestru din 2025 pe seria brută, a transmis Statistica. Pe seria ajustată sezonier, creșterea a fost de 0,3%. Cumulat pe primele nouă luni, economia rămâne însă sub nivelul de anul trecut: cu 0,3% pe seria brută și cu 1,0% pe seria ajustată sezonier.

Un salt pe care comunicatul nu îl afișează în titlu

INS a revizuit indicii de creștere, arătând că PIB-ul ajustat sezonier a scăzut cu 1,5% în trimestrul IV 2025 față de trimestrul anterior. A mai pierdut 0,3% în trimestrul I 2026 și a stagnat în trimestrul II. Pentru ca economia să ajungă în trimestrul III cu 0,3% peste nivelul de acum un an, a trebuit să recupereze toată această pierdere într-un singur trimestru.

Un calcul pe baza indicilor publicați indică un avans față de trimestrul II de ordinul a 2%, pe seria ajustată sezonier. Ar fi cea mai puternică dinamică trimestrială din ultimele șase trimestre, chiar dacă rotunjirile indicilor o fac aproximativă.

Revizuirile mută conturul recesiunii

Odată cu noua estimare, INS a recalculat seria ajustată sezonier. Scăderea din trimestrul IV 2025 este acum mai mică: indicele a fost revizuit de la 98,3% la 98,5%. În schimb, trimestrul I 2026 iese mai prost decât se credea: de la 99,9% la 99,7%. Trimestrul I 2025 a fost și el ajustat marginal în jos, de la 100,1% la 100,0%. Trimestrele II și III 2025 și trimestrul II 2026 au rămas neschimbate.

Recesiunea apare astfel mai puțin abruptă, dar mai lungă. Revizuirile nu schimbă nivelul la care a ajuns economia. Schimbă doar ritmul în care a ajuns acolo.

Diferența dintre serii

Distanța dintre seria brută și cea ajustată sezonier merită și ea observată. Pe nouă luni este de 0,7 puncte procentuale (−0,3% față de −1,0%). Ajustarea sezonieră elimină efectele de calendar și tiparele repetitive ale anului. De aceea, ea descrie mai fidel direcția economiei de la un trimestru la altul. Seria brută rămâne referința pentru comparațiile anuale cumulate.

Ce nu spune estimarea „semnal”

Estimarea flash nu oferă nicio defalcare: nici pe ramuri, nici pe componentele cererii. Întrebarea esențială rămâne, deci, deschisă: ce a produs saltul?

În trimestrul II, structura cheltuielilor arăta o economie cu motoarele schimbate. Investițiile au contribuit cu +4,3 puncte procentuale. Consumul gospodăriilor a tras în jos cu 1,9 puncte, iar reducerea stocurilor a scăzut alte 2,6 puncte. Exportul net a avut o contribuție pozitivă, de aproximativ 0,3 puncte. Construcțiile deveniseră un motor major, în timp ce industria scădea cu 3,9%, iar sectorul imobiliar cu 8,3%.

Pe acest fundal, revenirea din trimestrul III admite mai multe explicații, care nu se exclud. Prima ține de stocuri. Componenta care a scăzut cel mai mult din PIB în trimestrul II e și cea mai volatilă, iar o simplă oprire a reducerii stocurilor poate mări mecanic creșterea. A doua ține de investiții. În raportul pe trimestrul III, Ministerul Finanțelor indica investiții în creștere cu 48,6%. A treia, mai puțin probabilă dacă inflația a continuat să comprime puterea de cumpărare, ar fi o revenire ușoară a consumului.

Care dintre ele a cântărit mai mult se va vedea abia din prima estimare provizorie, cu structura PIB. O creștere pe stocuri și pe investiții publice e una împrumutată din trimestrele următoare și din buget. O creștere pe consum ar fi semnul că gospodăriile au ieșit din defensivă.

Concluzia

Trimestrul III 2026 închide, foarte probabil, episodul de contracție. Nu deschide însă automat un ciclu de creștere. Economia a recuperat terenul pierdut, dar nu a câștigat teren nou. Iar dacă saltul s-a sprijinit pe stocuri și pe cheltuieli publice în accelerare, și nu pe consum, adevăratul test vine în trimestrele în care acest sprijin se retrage.