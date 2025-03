Dr. Mihail Banacu, Endo Institute: „Diagnosticarea endometriozei este în medie întârziată cu 7-10 ani. În România, estimăm că sunt afectate circa 450.000 de femei”. Cei 5 pași necesari în diagnostic

Peste 190 de milioane de femei și fete de vârstă reproductivă din lumea întreagă se confruntă cu endometrioză, arată datele Organizației Mondiale a Sănătății. „Deși incidența exactă a bolii nu este cunoscută, se estimează că aproximativ 10% dintre femeile de vârstă fertilă suferă de endometrioză, ceea ce înseamnă că în România sunt afectate circa 450.000 de femei”, a atras atenția dr. Mihail Banacu, medic primar obstetrică-ginecologie, coordonatorul centrului Endo Institute din București. Endometrioza este o boală cronică asociată cu dureri severe, fiind adesea confundată cu alte afecțiuni, ceea ce face ca diagnosticarea să fie întârziată, în medie, cu 7-10 ani, timp în care femeile suferă în tăcere.

Endometrioza afectează femeile între 15 și 49 de ani. Numele bolii provine din limba greacă, unde „endo” înseamnă „înăuntru”, iar „metra” se referă la uter. Practic, mucoasa uterină (endometrul) ajunge să crească în afara uterului, afectând organele din jur, precum ovarele, trompele uterine, intestinul gros sau vezica urinară.

O femeie din 10 luptă cu endometrioza

Endometrioza poate începe la prima menstruație a unei fete și poate dura până la menopauză. ,,Este similară cu alte boli precum astmul sau diabetul sau migrenele, care au cam aceeași incidență”, a explicat dr. Mihail Banacu (FOTO).

Dr. Mihail Banacu, medic primar obstetrică-ginecologie, este coordonatorul centrului Endo Institute din București

Endo Institute, rețeaua în care activează medicul, este una dintre puținele unități medicale acreditate de Liga Europeană de Endometrioză. Anual, aici sunt tratate sute de paciente, iar numărul lor este în creștere.

„Anul trecut, la noi în clinică am avut aproximativ 700 paciente cu endometrioză, iar anul acesta cred că o să se dubleze numărul. Eu mi-am crescut activitatea în Endo Institute și am dublat numărul orelor de consultații, așa că mă aștept anul acesta să fie un număr și mai mare. Din păcate, cred că tot este insuficient pentru România și că e nevoie de mai multe centre precum acesta și de mai mulți specialiști”, a spus medicul.

Durerea cronică, parte din diagnosticul bolii

Cauzele endometriozei sunt necunoscute și nici modalități de-a preveni endometrioza nu s-au găsit încă, de aceea accesul la diagnosticul precoce și tratamentul eficient al endometriozei este important. Boala determină o reacție inflamatorie cronică, care poate duce la formarea de țesut cicatriceal (aderențe, fibroză) în pelvis și în alte părți ale corpului. Astfel că au fost descrise mai multe tipuri de leziuni:

endometrioza superficială întâlnită în principal pe peritoneul pelvin

endometrioza ovariană chistică (endometriom) găsită în ovare

endometrioza profundă găsită în septul recto-vaginal, vezică urinară și intestin.

Principalul simptom al bolii este durerea pelvină severă, care apare de obicei în timpul menstruației și ovulației. Dar nu toate femeile cu endometrioză se plâng de dureri. Mai sunt și alte simptome care includ:

menstruații abundente și prelungite;

probleme gastrointestinale (constipație, diaree);

infertilitate

sângerări abundente între menstruații

balonare sau greață

oboseală

depresie sau anxietate.

,,Din cauza diversității simptomelor, endometrioza este adesea confundată cu alte afecțiuni precum sindromul de colon iritabil, cistitele, anexitele sau fibromul uterin, ceea ce face ca diagnosticarea să fie întârziată, în medie, cu 7-10 ani. Deși mă ocup în mod special de endometrioză, cred în continuare că nu este un diagnostic ușor de pus. Cu cât îți crește experiența, numărul de cazuri și adresabilitatea, bineînțeles că pare mai simplu, dar cred că este într-adevăr o boală greu de descifrat pentru cineva care nu o vede zilnic. Pe lângă decalajele între debutul simptomelor și instalarea bolii, mai este o problemă, și anume că simptomatologia pacienților nu se corelează cu gradul bolii”, a explicat dr. Mihail Banacu.

Potrivit medicului ginecolog, stadiul patru înseamnă leziuni foarte complexe. Sunt paciente în stadiul patru care nu au simptome, sunt și paciente care au leziuni minore sau minime, dar care au simptome foarte „gălăgioase” și asta face ca boala să fie dificil de diagnosticat.

Endometrioza provoacă adesea dureri severe la nivelul pelvisului, în special în timpul perioadelor menstruale, dar unele femei au dureri și în timpul actului sexual sau când folosesc toaleta, în timpul defecației sau urinării. Simptomele se ameliorează adesea după menopauză, dar nu întotdeauna.

Femeile cu endometrioză trebuie ascultate

Dr. Banacu crede că cea mai importantă parte a consultației este aceea în care medicul ascultă ce are de zis pacienta. ,,Eu întreb pacientele despre toate aceste simptome și apoi dacă mai sunt și altele, le adăugăm. De obicei pacientele nu se deschid sau nu știu să spună tor ce le supără, nu leagă amețeala sau vărsăturile cu endometrioza și dacă femeile nu spun, medicul nu poate suspiciona că există o problemă acolo. În jurul durerii se învârte diagnosticul nostru”, a explicat dr. Banacu.

Durerea, în general, este ciclică și se asociază cu menstruația și uneori poate fi atât de semnificativă că invalidează și determină absentism de la locul de muncă în ziua respectivă.

,,Durerile ciclice pot deveni cronice la un moment dat, iar durerea cronică este parte din diagnosticul bolii. Pot apărea dureri la contact sexual sau după contactul sexual și ne interesează gradul și frecvența durerilor, pentru că la un moment dat poate să împiedice complet viața sexuală”, a precizat medicul.

Cum se diagnostichează endometrioza?

Dr. Banacu se ocupă, de mai bine de 6 ani, în mod special de diagnosticarea și tratarea endometriozei. A avut o înclinație către chirurgia laparoscopică și o întâmplare l-a dus către dr. Voicu Simedrea și către endometrioză.

„Ceea ce m-a determinat a fost că am văzut o pacientă care a ajuns la mine, după ce fusese operatăde un chist, dar un chist care nu i-a fost găsit în operație. Trebuie să vă operați de endometrioză profundă, i-am spus, fiindcă știam că există un centru la Timișoara și am îndrumat-o către dr. Voicu Simedrea. Așa am ajuns la Timișoara, pentru că pacienta m-a chemat și pe mine la operație și atunci l-am cunoscut pe dr. Voicu Simedrea și am început să colaborăm”, a povestit dr. Banacu. De atunci, medicul a văzut mii de femei cu endometrioză.

„Încercăm să ducem diagnosticul bolii la un standard înalt, pe lângă anamneza și ascultarea pacientei, în Endo Institute facem un examen clinic care cred că de multe ori este subestimat sau este făcută fără o specificitate. Punerea unui specul îndepărtător și tușeul vaginal, care sunt niște lucruri esențiale în diagnostic, aduc multe informații, apoi urmează partea imagistică, care este esențială și pe care o facem standard, este ușor de făcut, nedureroasă și puțin costisitoare”, a afirmat dr. Banacu.

Pentru a pune diagnosticul, medicul parcurge mai mulți pași:

Consultația ginecologică, în cadrul căreia medicul analizează simptomele pacientului; Examinarea clinică cu ajutorul tușeului vaginal; Ecografia transvaginală, metoda imagistică principală pentru depistarea leziunilor; Rezonanța magnetică nucleară (RMN), indicată în cazurile mai complexe; Laparoscopia, considerată standardul de aur în diagnostic, care permite vizualizarea directă a leziunilor.

O boală de 200 de ani care se tratează, dar nu se vindecă

Endometrioza a fost descrisă pentru prima dată în urmă cu două secole. Deși nu este o boală recent descoperită, evoluția privind tratamentul bolii s-a întâmplat mai degrabă în ultimii 20-30 de ani.

„Probabil că, înainte, aceste paciente primeau un răspuns simplu: nu am ce-ți face pentru asta, așa sunt durerile. Unele femei erau caracterizate isterice, poate și acum mai primesc acest răspuns, dar noi în centrul nostru ascultăm pacientele. Endometrioza, din păcate, nu este vindecabilă. Prin tratament încercăm să gestionăm simptomele, progresia bolii și să menținem sau să corectăm fertilitatea”, a atras atenția dr. Banacu.

Medicii au la dispoziție tratament conservator, nechirurgical și tratament chirurgical. Primul începe cu schimbarea stilului de viață, încercând să ne schimbăm anumite obiceiuri, să îmbunătățim calitatea alimentelor pe care le mâncăm, să facem sport, să reducem stresul.

„Acesta este primul palier de tratament, pe care-l recomand tuturor pacientelor, apoi urmează, medicamente homeopate, naturale sau din plante, care pot îmbunătăți imunitatea, reduc inflamația, poate chiar ajută la îmbunătățirea tranzitului și a florei intestinale. După aceste două paliere urmează un palier de tratament al simptomelor, adică al durerilor, care se face cu antiinflamatoare obișnuite, tratamente hormonale, pentru că boala este hormonală sau are un factor hormonal foarte important. Încercăm să corectăm acești hormoni prin hormoni aduși din afară, adică contraceptive combinate și asta ajută pacientele. Când epuizăm și această variantă de tratament ajungem la tratamentul chirurgical și indicațiile pentru tratamentul chirurgical sunt la pacientele care nu reușesc să-și găsească un echilibru cu alt tratament conservator. Sunt pacientele care au dureri foarte mari sau calitate foarte proastă a vieții, pacientele cu infertilitate și pacientele cu niște leziuni semnificative care le pot pune în pericol viața. De exemplu, o leziune mare care afectează rinichiul pot duce la degradarea sau chiar pierderea lui, chiar dacă nu au simptome”, ne-a mai spus medicul.

Dar nu toate femeile au acest grad de afectare. Ajung să se opereze cam 10% din totalul pacientelor cu endometrioză.

„Sunt procente foarte variabile, dar 10% pot ajunge la chirurgie. Tinerele care se simt bine vor merge pe tratament conservator. Femeile care au încheiat cu concepția, au făcut copiii și care se simt bine, merg pe tratament conservator. Femeilor cu boală foarte avansată la care ne așteptăm că mai au încă 20-30 de ani de menstruații, le propunem operația când depistăm boala, chiar dacă nu au simptome foarte severe, pentru că boala poate să progreseze. La femeile care au depășit 40 de ani, au încheiat concepția și au leziuni de endometrioză, dar se simt bine, încercăm să evităm intervențiile agresive”, a explicat medicul.

Cazuri impresionante la Endo Institute

Acreditarea de către forurile internaționale este o carte de vizită pentru Endo Institute, care oferă o garanție pentru paciente că medicii se străduiesc să atingă excelența în tot ceea ce fac. Iar centrul chiar a reușit să adune o echipă cu o experiență semnificativă în tratamentul conservator sau chirurgical al bolii, echipă care se întâlnește frecvent și discută cazurile. Un centru de excelență în tratarea endometriozei, așa cum este Endo Institute, are ușile deschise pentru femeile din întreaga țară, chiar și din străinătate.

O particularitate a centrului este abordarea multidisciplinară, cu implicarea medicilor ginecologi, radiologi, specialiștilor în infertilitate și psihologilor. Conștientizarea, informarea și accesul la tratament adecvat sunt esențiale pentru o viață mai bună a pacientelor. Iar chirurgia minim invazivă este principala metodă pe care medicii din acest centru o practică.

„Endoscopia înseamnă o umbrelă și aici intră chirurgia laparoscopică și chirurgia robotică. Chirurgia robotică este ceva mai recent adusă la noi în țară. Probabil că în ultimii 5-10 ani s-a implementat în majoritatea centrelor de endometrioză. Acum, în lume, se merge către chirurgie robotică, care vine cu multiple avantaje.”, a explicat medicul ginecolog, care recent a avut o pacientă din Sighetu Marmației. Aceasta a parcurs un drum lung până la București pentru diagnostic și tratament. ,,Suferind de o formă severă de endometrioză profundă cu afectare intestinală, ea a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă, urmată de o recuperare dificilă. Astăzi, la un an de la operație, simptomele s-au ameliorat considerabil. M-a marcat optimismul cu care a venit la consultații, complianța cu care urmează tratamentul și răbdarea pe care a avut-o”, a spus dr. Mihail Banacu.

Un alt caz este al unei paciente tinere, fără copii, care fusese deja operată de două ori înainte de a ajunge la dr. Banacu. După o nouă intervenție și complicații postoperatorii, recuperarea sa continuă, dar cu speranța de a avea un viitor mai bun.

Mesaj pentru femeile afectate de endometrioză

„Durerea este un simptom real, iar pacientele merită să fie ascultate și tratate cu atenție. Fiecare caz este unic, iar soluțiile trebuie personalizate. Endometrioza nu este doar o problemă ginecologică, ci o afecțiune complexă, care poate afecta multe organe. Important este ca femeile să nu ignore simptomele și să caute ajutor medical cât mai devreme”, este sfatul medicului Mihail Banacu.

Endometrioza este o boală despre care încă se vorbește prea puțin, dar care afectează un număr mare de femei.

