„Dragă Nicușor Dan”. Cancelarul german Friedrich Merz a trimis un mesaj după alegerile prezidențiale din România

După președintele Franței și șefa Comisiei Europene, a venit rândul liderului guvernului de la Berlin să îl felicite pe câștigătorul alegerilor prezidențiale din România.

„România s-a angajat pentru o Europă puternică și sigură: Dragă Nicusor Dan, felicitări pentru victoria dumneavoastră în alegeri!”, a scris cancelarul Friedrich Merz într-un mesaj scurt postat pe platforma X.

Mesajul liderului conservator german urmează unei serii de mesaje trimise încă de duminică seară de șefii de state și de guverne din UE.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat la puțin timp după ce numărătoarea a devenit clară, că l-a sunat pe Nicușor Dan și l-a felicitat pentru victoria din alegerile prezidențiale din România.

„L-am sunat pe Nicușor Dan și l-am felicitat pentru alegerea sa în fruntea României. În pofida numeroaselor încercări de manipulare, românii au ales în această seară democrația, statul de drept și Uniunea Europeană”, a transmis Emmanuel Macron, într-un mesaj publicat în română și în franceză pe X.

El a transmis un mesaj și către români prin care subliniază parteneriatul dintre cele două țări. „Franţa va fi alături de dumneavoastră pentru a consolida parteneriatul nostru și pentru a lucra împreună pentru o Europă mai puternică, mai suverană și mai independentă”, a precizat Macron.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat și ea pe Nicușor Dan, remarcând faptul că poporul român s-a prezentat „masiv la urne” la scrutinul de duminică.

„Cele mai calde felicitări lui Nicușor Dan pentru victoria sa din această seară! Poporul român a ieșit masiv la urne. Ei au ales promisiunea unei Românii deschise, prospere, într-o Europă puternică”, a scris șefa Comisiei Europene, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X duminică seară.

