Drăguș, criticat după primele evoluții la FCSB

Iosif Rotariu (64 de ani), fostul mijlocaș al naționalei României, a vorbit despre transferul sezonului în Superliga: Denis Drăguș (27 de ani) la FCSB.

Fostul internațional l-a criticat pe atacantul ajuns gratis de la Trabzonspor pentru egoismul arătat în primele sale 4 meciuri disputate pentru „roș-albaștri”.

„Văd că Drăguș se accidentează foarte des. E o problemă. Când nu ai continuitate, antrenorul, președintele trebuie să-și pună semne de întrebare. Înseamnă că are o problemă. El are calități, a jucat foarte bine când a fost mai tânăr, dar în ultima perioadă se întâmplă niște lucruri care aduc un semn de îndoială.

E un jucător care poate să câștige meciul de unul singur, dar e mult prea individualist. Nu e un jucător de colectiv, de grup. Nu e un jucător care să dea pase decisive. El încearcă mult de unul singur. Cred că va trece ceva timp până când va deveni un jucător important pentru FCSB”, a spus Iosif Rotariu la Voyo.

Drăguș a debutat la FCSB în septembrie, la meciul cu Petrolul, 2-2, când a bifat 19 minute. A început ca titular derby-ul de la Craiova (0-5) din runda următoare, însă s-a rupt în minutul 42.

A revenit pe teren abia la începutul lui noiembrie pentru ultimele 23 de minute cu U Cluj (0-1). Abia în ultima rundă înainte de pauza pentru meciurile naționalei, 0-1 cu Corvinul, a bifat primul meci ca integralist.