Dronă depistată în apropierea portavionului nuclear francez Charles de Gaulle. Intervenție rapidă a armatei suedeze

Armata Suediei a intervenit pentru a bruia o dronă care se afla în zona apelor suedeze, la circa 13 kilometri de portavionul francez Charles de Gaulle, conform anunțului făcut joi de forțele militare ale celor două țări. Ulterior, ministrul suedez al apărării a spus că aparatul de zbor era „probabil din Rusia, deoarece în imediata apropiere se afla o navă militară rusească”, potrivit Le Monde.

Purtătorul de cuvânt al Statului major francez, colonelul Guillaume Vernet, a declarat pentru AFP că drona „a fost bruiată ieri de un sistem suedez la aproximativ șapte mile marine (aproximativ 13 kilometri)” de portavionul nuclear Charles de Gaulle.

„Sistemul suedez a funcționat perfect, iar acest lucru nu a perturbat operațiunile de la bord”, a adăugat reprezentantul forțelor armate franceze.

Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a declarat ulterior pentru postul de televiziune SVT că drona provenea „probabil din Rusia, deoarece la momentul faptelro în imediata apropiere se afla o navă militară rusească”.

A fost deschisă o anchetă

Incidentul a avut loc în strâmtoarea Öresund, în apropiere de orașul Malmö, unde nava amiral franceză a făcut o escală miercuri, a precizat armata suedeză într-un comunicat.

„O navă a Marinei Suedeze a observat o dronă suspectă în timpul unei patrule maritime în desfășurare”, iar „Forțele Armate Suedeze au luat contramăsuri pentru a perturba drona suspectă” înainte de a pierde contactul, se arată în comunicat. Nu au mai fost observate alte drone și este în curs de desfășurare o anchetă, a mai declarat armata țării nordice.

Grupul de atac al portavionului, condus de nava amiral a forțelor navale franceze și de escorta sa, a făcut o escală în Malmo, miercuri, înainte de a se alătura unor exerciții NATO.

„Grupul de atac al portavionului este echipat cu propriile sisteme de protecție, dar atunci când intră în apele suverane ale unui partener, așa cum este cazul aici, intră sub protecția țării gazdă”, a explicat Vernet.

Bruierea unei drone este o formă de război electronic prin care se încearcă ruperea conexiunii dintre aparatul de zbor și operator sau perturbarea instrumentelor de navigație.