Drona găsită în Grecia este ucraineană, anunță guvernul de la Atena: „O problemă extrem de gravă”

Ministrul grec al apărării a declarat, marți, că drona maritimă militară care a fost găsită în zona insulei Lefkada este de fabricație ucraineană. Oficialul a descris incidentul drept o „problemă extrem de gravă”, având în vedere potențiala amenințare pe care o reprezenta pentru navigația din Marea Mediterană, potrivit agenției Associated Press, citată de ABC News.

Un pescar de pe insula Lefkada a găsit drona într-o peșteră din zona costieră, joia trecută, 7 mai, și a remorcat-o spre un port din apropiere. A fost mutată o zi mai târziu la o bază navală de pe continent pentru inspecție, iar explozibilii pe care îi avea au fost ulterior distruși, potrivit postului public de televiziune al Greciei, ERT.

„Avem acum certitudinea că este un USV (vehicul de suprafață fără pilot, n.r.) ucrainean”, a declarat ministrul Nikos Dendias.

Dendias, care a făcut declarația în marja unei întâlniri la Bruxelles cu ceilalți miniștri ai apărării din UE, a precizat că va aborda subiectul în discuția cu omologii săi.

„Înțelegeți că prezența acelui USV — drona, drona maritimă — afectează libertatea navigației și afectează și securitatea navigației”, a afirmat ministrul grec. „Aceasta este o problemă extrem de gravă”, a adăugat el.

Forțele ucrainene au folosit drone de suprafață pentru a ataca nave rusești la Marea Neagră, iar mai recent pentru a ținti petroliere folosite în transporturile de petrol rusesc.

„Se deplasa într-un mod necontrolat”

Lefkada, insulă situată în largul coastei de vest a Greciei continentale, se află pe o cale navigabilă aglomerată, spre Italia, și este populară atât ca destinație turistică, cât și pentru navele comerciale.

„Se pare că (drona) a suferit o defecțiune și se deplasa într-un mod necontrolat”, a declarat luni, la televiziunea publică, Stefanos Gikas, viceministrul grec pentru afaceri maritime, care a descris-o drept „un obiect negru fără navigație și care transporta explozibili”. „Ar fi putut lovi o ambarcațiune turistică”, a avertizat el.