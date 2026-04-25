ULTIMA ORĂ Drona prăbuşită în Galați după atacul Rusiei are încărcătură explozivă, confirmă DSU. Locuitorii pe o rază de 200 metri, îndemnați să plece din casele lor

Autoritățile au dispus evacuarea preventivă a persoanelor pe o rază de 200 m. Foto: Captură video MAI

Autorităţile au decis evacuarea localnicilor din zona Bariera Traian din muncipiul Galați,unde a căzut o dronă rusească, pe o rază de 200 de metri, după ce specialiștii aflați la fața locului au constatat „o posibilă încărcătură explozivă”, anunță IGSU. Autoritățile au confirmat ulterior că drona are încărcătură explozivă, iar prioritatea în acest moment este evacuarea populației din zonă, după care obiectul va fi preluat și dus într-o zonă sigură.

10:12

Peste 200 de oameni, evacuați

217 persoane au fost evacuate în siguranță din zona afectată, anunță IGSU.

„Activitatea s-a realizat atât prin autoevacuare, cât și cu sprijinul forțelor de intervenție, inclusiv Poliție și Jandarmerie. 11 persoane cu probleme medicale sau greu transportabile au fost preluate cu ambulanțe SMURD tip B, autospeciale pentru transport personal și victime multiple (ATPVM), precum și cu ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă”, a precizat IGSU.

Toate persoanele au fost transportate în siguranță în afara zonei de risc, iar cele peste 110 locuințe au rămas în supravegherea forțelor de ordine.

„Intervenția este în desfășurare, iar specialiștii continuă verificările pentru eliminarea oricărui pericol”, au precizat autoritățile.

10:06

DSU: Drona are încărcătură explozivă

Drona are încărcătură explozivă, a anunțat Bogdam Toma, purtător de cuvânt al DSU.

„În aceste momente facem evacuarea, după care vom lua celelalte măsuri pentru ca obiectul să fie transportat într-o zonă sigură”, a spus Bogdan Toma.

Reprezentantul DSU a anunțat că nu sunt persoane rănite, nimeni nu a fost transportat la spital.

„Având în vedere incidentul din această dimineață, în urma căruia o dronă s-a prăbușit într-o zonă locuită și dat fiind faptul ca după verificările efectuate de către specialiștii aflați la fața locului, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă, autoritățile responsabile au dispus evacuarea persoanelor din perimetrul afectat, pe o rază de 200m”, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

O filmare publicată de MAI arată cum oamenii legii merg la casele localnicilor pentru a-i informa despre evacuare:

Potrivit autorităților, măsura a fost luată în scop preventiv pentru protecția populației din zonă, dar și pentru intervenția în siguranță a echipelor specializate și desfășurarea cercetărilor la fața locului.

Evacuarea temporară are rolul de a facilita accesul autorităților abilitate, care vor evalua situația și vor lua toate măsurile necesare pentru gestionarea incidentului în condiții optime. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă:

Totodată, spun autoritățile, evacuarea permite ridicarea aparatului prăbușit fără a pune în dificultate intervenția echipelor tehnice.

Drona va fi distrusă

Drona va fi preluată și transportată într-o zonă sigură, unde va fi distrusă în condiții controlate, conform procedurilor legale, precizează IGSU.

„Întregul proces este realizat cu respectarea strictă a normelor de siguranță. Autoritățile subliniază că această măsură are un caracter preventiv și fac apel la cetățeni să rămână calmi, să respecte indicațiile primite și să se informeze doar din surse oficiale”, menționează IGSU.

Gazul, oprit pe 20 de străzi din Galați

Alimentarea cu gaz a fost oprită pe 20 de străzi de operatorul Distrigaz Sud Reţele la cererea reprezentanţilor ISU, anunță Distrigaz.

„În urma prăbuşirii unei drone în curtea unui imobil amplasat pe strada Sulfinei, din localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, la solicitarea reprezentanţilor ISU, Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă, astăzi, 24 aprilie 2026, începând cu ora 07:45”, a transmis Distrigaz Sud Rețele.

Circa 555 de consumatori casnici şi non-casnici sunt afectați.

„În urma acestei întreruperi neplanificate, vor fi afectaţi cca. 555 clienţi casnici şi non-casnici situaţi pe străzile Arcaşilor, Zimbrului, Traian, Salcâmului, Iordan Chimet, Aurel Manolache, Aleea Meteo, Dănăilă Negoiţă, Sulfinei, Răchitei, Privighetorii, Zambilei, Tufănelelor, Graurului, Pescăruşului, Egretei, Malul Brateş, Libelului, Dropiei şi Căprioarei, din localitatea Galaţi, judeţul Galaţi”, au precizat reprezentanţii Distrigaz.

Potrivit sursei citate, reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face după ce reprezentanţii ISU şi ai unităţilor de specialitate vor elimina eventualele riscuri legate de prăbuşirea dronei.

Ce daune a provocat drona căzută în Galați

Drona rusească care a căzut în noaptea de vineri spre sâmbătă în zona Bariera Traian din municipiul Galaţi a avariat un stâlp de electricitate din rețeaua națională și un atelier dintr-o dintr-o gospodărie, a anunțat Cristian Popovici, purtător de cuvânt al MApN, la Digi24.

Putătorul de cuvânt al MApN a explicat că piloții au avut aprobarea să tragă, dar a spus că drona era deasupra spațiului aerian al Ucrainei

„Piloții au avut aprobarea să tragă, piloții în permanență au autoritatea de a neutraliza aceste drone, e o procedură simplă, nu trebuie cine știe ce aprobări. Doar că această dronă era deasupra teritoriului ucrainean și în situația de față nu se putea face niciun fel de angajare”, a mai spus Popovici.

„Radarele de la sol le-au urmărit. 15 drone au fost urmărite în permanent în proximitate a frontierei cu Ucraina, până au dispărut deasupra localității Reni, unde s-au raportat imediat explozii multiple. Se pare că una din drone a scăpat din acest roi lovind o proprietate în localitatea Galați”, a explicat acesta.